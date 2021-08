Match 3 Behemoth Zookeeper World arrive sur Apple Arcade, iOS

Capture d’écran : Kiteretsu

Bien qu’il y ait souvent des débats insensés sur le meilleur jeu de tous les temps, tout le monde connaît la vraie réponse : Zookeeper. À l’origine un jeu par navigateur, sa forme parfaite est apparue sur la Nintendo DS en 2004 (les meilleures personnes l’ont importé du Japon), avant de trouver son chemin vers les téléphones portables en 2011. Au-delà d’une sortie 3DS uniquement au Japon en 2012, la franchise a cruellement disparu pour la dernière décennie. Mais c’est de retour ! Et en plus de ses défis classiques de match-3, Zookeeper World va vous permettre de construire un zoo sanglant.

Là où les versions originales de Zookeeper ont été entièrement axées sur son jeu de match-3, le Zookeeper World fraîchement annoncé embellit le format, non seulement avec un tas d’aires de jeu nouvellement formées, mais aussi la collecte de pièces avec lesquelles vous pouvez vous développer et personnalisez votre propre zoo. Le communiqué de presse explique que plus votre zoo est mignon et attrayant, plus vous attirerez de visiteurs, suggérant que c’est plus qu’un simple bonus cosmétique, peut-être un tout autre mode de jeu.

« Au fur et à mesure que vous répondez aux demandes de ces visiteurs ainsi que du patron, votre rang de zoo augmentera. D’ici peu, vous allez agrandir et personnaliser votre zoo avec divers designs et décorations ! Vous pourriez juste rencontrer une famille de canards ou un chat calicot, ou même vous promener dans un OVNI ! Avec d’innombrables façons de pimenter les choses, on ne s’ennuie jamais en tant que gardien de zoo ! »

Cela impliquera d’essayer de collecter tous les types d’animaux et de les transformer apparemment en « animaux de cosplay ».

Il est difficile d’exagérer à quel point Zookeeper était bon. Juste à force d’être un casse-tête de match-3, les gens sont trop prompts à le rejeter comme un autre clone de Bejeweled ou pire, quelque chose qui s’apparente à Candy Crush. En fait, non seulement c’est par ordre de grandeur mieux que l’un ou l’autre, mais il a fait un si bon travail en étant meilleur que Bejeweled que PopCap a fini par changer le fonctionnement de leur série après sa sortie.

La principale différence, et croyez-moi si vous pensez que cela semble mineur, était que cela vous permettait de continuer à faire correspondre les lignes de trois icônes ou plus pendant que l’écran était en cascade depuis la disparition de la dernière. Revenir à tout ce qui pré-Bejeweled 3 est devenu impossible après cela. Il a redéfini la façon dont tout le genre devrait être vécu. Et il a tout fait pendant qu’un gardien de zoo japonais en colère vous criait des insultes à peine traduites à chaque fois que vous échouiez.

La DS était la maison parfaite pour cela. Il était déjà apparu sur le GBA et peut bien sûr toujours être acheté pour les mobiles, mais c’est le stylet sur l’écran tactile qui a permis une telle précision à grande vitesse. En tant que personne dont je suis heureux de vous dire qu’elle est principalement médiocre dans les jeux sur twitch, Zookeeper était mon paradis, et j’ai fini par obtenir l’un des 10 meilleurs scores au monde dans son mode de base. J’ai beaucoup joué à ce jeu.

Je suis donc plutôt vexé par l’exclusivité Apple Arcade. À ma mesure (tous ceux qui souscrivent à leurs offres sont NDAd up the wazoo), ces exclusivités mobiles ont tendance à durer deux ans, donc ce sera l’année spatiale 2023 avant que je puisse jouer à cela dans ma vie Android.

Apple n’a pas encore donné de date de sortie précise, mais Touch Arcade rapporte que les métadonnées suggèrent le 10 septembre.