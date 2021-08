Match à trois entre le FC Metz et Lille OSC

08/08/2021 à 19h00 CEST

Le Metz et le Lille 3 nuls lors de leur premier match de Ligue 1, disputé ce dimanche dans le Stade Saint Symphorien. Avec ce score obtenu en fin de match, les équipes étaient à égalité à un point respectivement en quatorzième et quinzième position.

La rencontre a bien commencé pour lui CSO lilloise, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce au but de Sven Botman à la minute 23. Cependant, l’équipe de Metzino a réagi et a égalisé le match avec un but de Fabien Centtonze à la minute 31. Après un nouveau coup augmenté le score du FC Metz, qui est revenu grâce à un peu de Matthieu Udol quelques instants avant le coup de sifflet final, à 41, clôturant ainsi la première période avec un 2-1 à la lumière.

La seconde mi-temps a débuté de manière favorable pour l’équipe locale, qui a augmenté son score par rapport à son adversaire avec un nouveau but de Fabien Centtonze, réalisant ainsi un doublé à la 52e minute. Mais plus tard, l’équipe de Lillois s’est approchée du tableau d’affichage grâce à un but de Jonathan Ikoné à 81 minutes. L’équipe visiteuse s’est de nouveau jointe, ce qui a égalé avec un but de Burak yilmaz quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 3-3.

Dans le chapitre sur les changements, le Metz de Frédéric Antonetti soulagé Mamadou Fofana, Lenny Joseph Oui Georges Mikautadze pour Cheikh Tidiane Sabaly, Ibrahima Niane Oui Lenny Joseph, tandis que le technicien du Lille, Jocelyn gourvennec, a ordonné l’entrée de Tim weah, Jonathan Ikoné et Isaac Lihadji fournir Jonathan David, Yusuf Yazici Oui Reinildo Mandava.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Dylan Bronn et carton rouge à Kiki. Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Jonathan Ikoné Oui Burak yilmaz.

Lors du tour suivant, le deuxième de Ligue 1, les FC Metz jouera son match contre lui FC Nantes à domicile. Pour sa part, CSO lilloise jouera dans son fief son match contre lui OGC Nice.

Fiche techniqueFC Metz :Leo Jardim, Zeki Celik, Sven Botman, José Fonte, Reinildo Mandava, Yusuf Yazici, Renato Sanches, Benjamin Andre, Jonathan Bamba, Jonathan David et Burak YilmazCSO lilloise :Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, Thomas Delaine, Dylan Bronn, Matthieu Udol, Habib Maiga, Kevin N`Doram, Pape Matar Sarr, Cheikh Tidiane Sabaly, Kiki et Ibrahima NianeStade:Stade Saint SymphorienButs:Sven Botman (0-1, min. 23), Fabien Centtonze (1-1, min. 31), Matthieu Udol (2-1, min. 41), Fabien Centtonze (3-1, min. 52), Jonathan Ikone (3-2, min. 81) et Burak Yilmaz (3-3, min. 90)