Échange de maillot : Breel Embolo

L’attaquant suisse était en feu ce soir ! Il était de loin le meilleur joueur sur le terrain. Il donnait constamment des maux de tête aux joueurs du Bayern Munich quand il était sur ou en dehors du ballon. Il a été vital dans chaque attaque du Borussia Mönchengladbach. Lorsqu’il était sur le terrain, il a réussi à marquer deux buts, tous deux en seconde période ; une passe décisive, et il a réussi à gagner un penalty ! Il a également eu quelques occasions supplémentaires de marquer plus de buts, mais Manuel Neuer a eu raison de lui.

Der Kaiser : Personne

La défense était épouvantable ce soir… Dino Toppmöller a pratiquement remplacé presque toute sa ligne de fond à un moment donné du match. Je n’ai jamais vu Dayot Upamecano jouer aussi mal, mais il en va de même pour Lucas Hernandez. Benjamin Pavard a été sous le feu des critiques ces derniers temps, et ce match ne va pas en sa faveur. Alphonso Davies a également eu une soirée terrible car son décès a été bien pire que d’habitude.

Les choses se sont un peu améliorées après Niklas Süle et Josip Stanišić est entré dans le match. Les deux ont apporté stabilité et force dans les duels. Nous pouvions facilement les voir dans le onze de départ samedi.

Fußballgott : Joshua Kimmich… Un peu ?

Pour être juste, Joshua Kimmich était l’un des meilleurs joueurs de son équipe. Eh bien, pour le dire plus précisément, il était l’un des rares à jouer. Lorsque la situation est devenue très grave après que le Bayern ait concédé deux buts, Kimmich a commencé à couvrir beaucoup de terrain. Il était partout sur le terrain pendant la majeure partie du match, mais en vain. Ses coéquipiers ne pouvaient pas lui offrir beaucoup de soutien. Comme la plupart des joueurs ont déjà abandonné, Kimmich essayait de faire quelque chose. Au final, Mönchengladbach a bien défendu et le Bayern ne pouvait rien faire.

Der Bomber : Personne

Bien que le Bayern ait eu ses chances et ait fait travailler Yann Sommer, cela n’a pas suffi. Sommer a également fourni un excellent travail entre les poteaux, mais il faut aussi le dire – le Bayern n’a pas fait autant d’occasions sérieuses. Ce qui est très étrange pour le Bayern. Les Bavarois ont essayé de battre Sommer à quelques reprises, principalement dans les virages, où Tolisso offrait la meilleure chance – il a frappé la barre. Robert Lewandowski a également eu une bonne occasion sur corner, mais malheureusement, sa tête a été facilement sauvée par Sommer.

Maître du match : Adi Hütter

Eh bien… Mönchengladbach a simplement dominé le Bayern Munich comme presque personne ne l’a jamais fait. Et c’est grâce à Adi Hütter. Il s’est parfaitement préparé pour ce match, et tout a cliqué pour eux et tout le monde était tout simplement extraordinaire. Ils ont marqué tôt, ont surpris le Bayern endormi, et le Rekordmeister ne s’est jamais remis du premier but, et au moment où ils se sont installés, il était déjà 5:0…

Simplement une victoire/défaite légendaire dont on se souviendra longtemps. Bien que le Bayern n’ait pas perdu avec une telle marge pendant qui sait combien de temps, Hütter aurait peut-être découvert un antidote pour le Bayern, et d’autres équipes pourraient regarder.