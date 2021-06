Match Awards de la défaite d’ouverture de l’Allemagne contre la France

L’affrontement à l’Allianz Arena, et l’un des matches de phase de groupes les plus attendus, s’est soldé par une défaite pour l’équipe allemande de Jogi Löw. Encaissant un but contre son camp tôt, la France s’est assise profondément pendant la majeure partie du match et a attendu pour frapper sur le compteur. L’Allemagne a été édentée et peu créative dans le dernier tiers et n’a pas causé trop de dégâts offensifs au mur bleu tout au long du match. Sans plus tarder, voici les Match Awards de BFW de la défaite de Die Nationalmannschaft contre les détenteurs de la Coupe du monde et la meilleure équipe internationale actuelle sur papier.

Échange de maillot : Paul Pogba

Le meilleur joueur sur le terrain. Paul Pogba a prouvé pourquoi il devrait, des jours comme celui-ci, être considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain actuels au monde. Avec N’Golo Kante et un Adrien Rabiot étonnamment bon, Pogba et compagnie ont remporté la bataille décisive du milieu de terrain. Bien entraîné défensivement, la force de Pogba est quand il est sur le ballon. Il peut ralentir le tempo, couper à travers les lignes opposées et aussi briller avec son flair naturel. Frustrant parfois incohérent et un peu ennuyeux en dehors du terrain, l’affichage d’aujourd’hui à Munich a prouvé pourquoi rien de tout cela n’a d’importance.

Le match de Paul Pogba en chiffres contre l’Allemagne : 82% de précision de passe

74 touches — 3 dans la boîte

12 récupérations de balles

4 passes dans la boîte

4 fautes subies

3 tentatives d’attaque

3 reprises réussies

3 interceptions

2 tentatives de tacles

2 tacles réussis

1 coup Exceptionnel. pic.twitter.com/uWywm5XbVX – Statman Dave (@StatmanDave) 15 juin 2021

Der Kaiser : Matthias Ginter

Les meilleures performances de l’Allemagne se sont produites de leur côté du terrain. Matthias Ginter étant sélectionné pour le onze de départ au lieu de Niklas Süle du Bayern Munich a fait sourciller les fans de Die Roten. Mais le natif de Fribourg a eu un jeu solide et a réussi à se mesurer à l’un des meilleurs attaquants du monde, Kylian Mbappe. Aujourd’hui, Ginter a prouvé son habileté tout en possédant le ballon et son esprit défensif résilient. Il ne devrait pas avoir honte de son affichage aujourd’hui.

Fußballgott : Toni Kroos

Toni Kroos et İlkay Gündoğan ont perdu la bataille cruciale du milieu de terrain, mais Kroos a fait un meilleur match que le terne Gündoğan. Vous devez remettre en question la décision de Jogi Löw de jouer deux types de milieux de terrain similaires dans un match où l’Allemagne avait besoin d’un milieu de terrain de type box-to-box. Bien sûr, Leon Goretzka n’était pas disponible, mais avec le recul, peut-être que Lukas Klostermann aurait dû jouer sur le flanc droit tout en déplaçant le plus polyvalent Joshua Kimmich au milieu du terrain. Kroos a cependant fait de son mieux, montrant ses excellentes passes longues tout en jouant avec plus de passion et de déterminisme que Gündoğan.

Toni Kroos : « Je pense que nous avons livré une grande partie de ce que nous avions prévu pour ce match. Nous avons joué un match décent à mon avis et avons eu suffisamment d’occasions de marquer un but. Bw6q2d4xCp – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 15 juin 2021

Le bombardier : Robert Lewandowski

Ouais, je sais, je suis idiot et je ne suis plus la norme en écrivant les Match Awards de BFW. Mais permettez-moi d’être parfaitement clair, la plus grande faiblesse de l’Allemagne n’est pas d’obtenir un véritable attaquant dans sa sélection nationale. Le manque constant de communication entre Thomas Müller, Serge Gnabry et Kai Havertz était extrêmement évident. La présence de Müller dans l’équipe pouvait être bénéfique contre la Hongrie ou le Portugal, mais aujourd’hui, il était pauvre, tout comme Havertz et Gnabry, peu inspirants. L’Allemand attaqué a raté un homme-cible qui peut retarder le jeu tout en défiant les défenseurs français.

Robert Lewandowski avait également l’air pauvre contre la Slovaquie hier. Il avait besoin de ses coéquipiers du Bayern. Et ses coéquipiers du Bayern avaient besoin de lui contre la France.

Maître du match : Mats Hummels

Alors que Müller ne m’a pas du tout impressionné aujourd’hui, Mats Hummels l’a fait. Inscrivant le but contre son camp de côté, Hummels était le meilleur joueur de la défense allemande, ce qui était la partie la plus impressionnante du jeu de Die Nationalmannschaft dans un affichage médiocre. Jouant au centre d’une défense à trois, la capacité de jeu et la cruauté défensive de Hummels étaient extrêmement perceptibles. Sa performance a été une surprise positive pour quelqu’un (comme moi) qui pensait qu’il lutterait constamment contre Karim Benzema, à la gâchette facile, et Kylian Mbappe, rapide comme l’éclair.

Enfin, son tacle désespéré en dernier recours contre Mbappe était une chose de beauté et de bravoure extrême.