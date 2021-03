Match Awards de la raclée 3-0 de l’Allemagne contre l’Islande

L’Allemagne a ouvert ses éliminatoires de la Coupe du monde avec une superbe victoire contre l’Islande. C’était une performance dominante de l’équipe locale car les visiteurs n’avaient pas de réponses aux questions allemandes. Le contingent du Bayern Munich a lui-même eu un excellent match car il était au cœur de plusieurs jeux offensifs qui ont troublé l’Islande tout au long du match. Sans plus attendre, voici les récompenses des matchs:

Jersey Swap: Personne

Même si c’était un spectacle formidable de voir l’Allemagne jouer de manière aussi fluide et marquer de beaux buts, l’Islande était définitivement à blâmer pour le caractère unilatéral du match. La vraie Islande est peut-être une inadéquation en termes de talent, mais elle a montré en 2018 à quel point elle pouvait mettre son cœur sur le terrain. C’était une affaire complètement différente.

Il n’y avait pas beaucoup d’intention à gagner le ballon contre une ligne arrière allemande peu confiante et fragile. Si les visiteurs avaient exercé plus de pression lorsque le ballon était avec les défenseurs allemands, ils auraient créé des erreurs menant à de bonnes opportunités. Leur faible taux de réussite de 69% n’a pas aidé les choses non plus, car ils n’ont pas réussi à traverser des attaques de quelque importance que ce soit pour perturber leur opposition de poids. Avec presque aucune pression réelle et une ligne arrière basse, les Allemands avaient tout le temps et l’espace dont ils avaient besoin pour dominer ce match du début à la fin.

Der Bomber: Leroy Sané

L’ailier du Bayern a réalisé un superbe match. La plupart des attaques allemandes ont transité par Sané en tant que point focal. En effectuant des courses bien chronométrées, Sané s’est assuré d’être toujours disponible pour d’éventuelles contre-attaques contre ses coéquipiers. Avec le ballon en possession de l’Allemagne, le joueur de 25 ans a participé activement à l’accumulation avec ses passes intelligentes et rapides et ses déplacements dans des espaces dangereux.

Sané a prouvé que ses haineux avaient tort ces derniers mois. Son attitude vis-à-vis de la contribution défensive n’a été qu’exemplaire pour un attaquant. Même au Bayern, Sané a constamment repoussé pour arrêter les contre-attaques des ailiers rapides de l’opposition. Aujourd’hui, les couleurs de l’Allemagne n’étaient pas différentes. Leroy a enregistré 2 passes clés tout en créant 3 occasions et en effectuant 4 récupérations de balle. Les statistiques ne racontent pas l’histoire complète de sa contribution à l’attaque, qui était vitale pour les premiers buts de l’Allemagne et les attaques qui ont suivi tout au long du match.

Fußballgott: Ilkay Gündoğan

Photo de Tobias Schwarz – Piscine / .

Tous les milieux de terrain allemands ont passé une excellente journée au bureau. Faire des jeux, lancer des balles dangereuses, garder la possession et marquer quelques bons buts en cours de route. L’Allemagne a complètement dominé la possession avec un impressionnant 81%. Cette quantité de possession se résumait à deux facteurs: la pression nonchalante de l’Islande et le mouvement de balle super efficace de l’Allemagne dans les directions horizontale et verticale.

Les passes courtes d’Ilkay Gündoğan et le mélange de balles avec le reste des joueurs allemands ont joué un rôle important dans le maintien de tant de possession. Il n’a pris aucun risque en jouant le rôle d’un messager de balle, emmenant le ballon d’une zone à l’autre par une série de passes courtes. Gündo a enregistré un taux de réussite de 96% en complétant un mammouth de 141 passes. Avec le reste du milieu de terrain, Gündo a nettoyé les attaques de l’opposition par une pression constante lorsqu’il était hors de possession et des interceptions intelligentes. L’homme de Manchester City n’a pas non plus été en reste dans l’attaque, contribuant avec 4 passes clés. Son objectif sans effort était la cerise sur le gâteau de sa performance d’aujourd’hui.

Der Kaiser: Emre Can

Alors que l’Allemagne a finalement réussi à obtenir une feuille blanche, la ligne arrière n’a pas eu de performances exceptionnelles. Il était au mieux fonctionnel tout en étant fortement soutenu par leur milieu de terrain empilé. Les défenseurs avaient l’air les plus à l’aise lorsqu’ils n’étaient pas en possession. Cela ne devrait pas surprendre. La blessure de Niklas Süle signifiait que la ligne de fond aurait à nouveau des visages inconnus avec pratiquement aucune chimie. Ce ne sont pas les circonstances idéales pour jouer une ligne haute ou dominer la possession du ballon.

Cela dit, Can était le choix du peloton qui a réussi les 3 plaqués tentés. Comme le reste de ses collègues défensifs, il a fait le travail, mais il était plus impliqué en essayant de se connecter avec les joueurs plus haut sur le terrain et de maintenir une connexion avec le milieu de terrain. Can a utilisé son physique pour intimider l’opposition en remportant 7 des 12 duels dans lesquels il était impliqué.

Maître du match: Joshua Kimmich

Photo de Tobias Schwarz – Piscine / .

Le Rottweiler était une menace au milieu du parc. Il n’a pas permis à l’Islande de sortir de sa moitié de terrain ni de les laisser prendre une pause en s’asseyant en arrière, car il tapait dans les balles les unes après les autres et trouvant des hommes dans des positions dangereuses. Tirant les ficelles de la position numéro 6, Kimmich a fait pression sur l’Islande pour qu’elle perde le ballon presque immédiatement après que l’Allemagne l’ait donné. En première mi-temps, chaque fois que le ballon atteignait les pieds de Kimmich, il coupait l’adversaire en deux pour trouver quelqu’un dans la surface.

Malgré le nombre de balles risquées jouées par Kimmich, il a tout de même réussi à avoir un taux de réussite de 92% avec 150 passes précises. Il a enregistré six longues balles précises sur une tentative de 11. C’est un nombre fantastique compte tenu de la façon dont l’Islande était assise dans sa moitié de terrain avec 11 hommes alors que l’Allemagne n’avait pas de véritable attaquant cible dans son alignement. Participant à huit reprises, Kimmich a aidé à éliminer plusieurs attaques de l’opposition avant qu’elles ne deviennent dangereuses.

Enfin, Leon Goretzka, Serge Gnabry et Kai Havertz méritent également des éloges après leurs performances.