Match Awards de la victoire 3-1 du Bayern Munich contre Greuther Fürth

Un match passionnant de bout en bout avec les deux équipes jouant sans peur qui a vu le Bayern Munich gagner en raison de son avantage inné en matière de qualité. Greuther Fürth est venu vite et fort aux Champions et en a eu pour son argent. La magie précoce des Bavarois s’est traduite par des buts précoces qu’ils ont conservés pour assurer la victoire. Thomas Muller a eu une performance vintage aujourd’hui en se plaçant dans des positions de marqueur dangereuses contrairement aux passes décisives qu’il a faites ces dernières années. Il a marqué un but et a failli rater un doublé et obtient une mention honorifique. Les récompenses d’aujourd’hui ne plairont certainement pas à tout le monde, surtout la grande à la fin, alors plongeons-y :

Échange de maillot

Photo de Daniel Karmann/alliance photo via .

Il serait injuste que cette récompense soit attribuée à un joueur de l’opposition en particulier. Greuther Fürth a livré une formidable lutte aux visiteurs. Leurs courses intrépides et pressantes pour créer des occasions dans le dernier tiers du Bayern étaient un régal à regarder. Bien qu’ils aient été pris à plusieurs reprises au compteur, les hôtes ont brillamment fermé les attaquants du Bayern et ne se sont pas fait détruire sur la feuille de match contre une équipe du Bayern avec un rythme fulgurant à la pause.

Il y avait certainement un écart important de qualité individuelle sur le terrain entre les deux équipes ce soir. Bien qu’il n’ait pas été complètement masqué, son impact sur le terrain n’a cependant pas été aussi élevé qu’on s’y attendait. Ce mérite revient encore une fois à l’effort d’équipe – avec quelques tacles brutaux jetés dans le mélange – par l’équipe locale, qui s’est imposée comme un Bayern de ligue B en termes de style de jeu, frappant au-dessus de leur poids et leur gardien faisant astucieux Neuer-esque court pour balayer un Bayern dangereux à travers les balles. De nombreuses similitudes peuvent être établies dans les domaines du pressing haut, des compteurs rapides et de la victoire de plusieurs corners pour augmenter leurs chances de percée, qui est intervenue dans les dernières minutes du match. Beaucoup de respect pour les hôtes!

Le Kaiser : Lucas Hernandez

Mis à part le carton rouge de Pavard, la défense du Bayern a fait le travail aujourd’hui, Lucas étant le choix du peloton. Malgré une rude opposition, Lucas a remporté 10 duels et a bien fait de conserver le ballon et d’entamer les transitions. Il a fourni une stabilité bien nécessaire avec Upamecano et Süle ayant des moments nerveux. Lucas était également l’homme principal couplant la défense avec le milieu de terrain, récupérant souvent le ballon de la ligne de fond avant de l’envoyer sur son chemin.

Der Bomber : Alphonso Davies

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Le principal canal d’attaque aujourd’hui était l’arrière gauche canadien. Il a fait bon usage de son rythme et a envoyé des centres dangereux dans la surface à la fin de ses courses. Muller a saisi l’un des premiers centres de Davies pour marquer le premier but. Avec Sane s’éloignant souvent de l’aile droite, Davies est devenu le principal porteur du ballon pour l’équipe avec l’aide de Sane. Phonzie a réussi un match de 4 dribbles et a remporté 11 (!) Duels.

Fußballgott : Joshua Kimmich

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

La machine du milieu de terrain a passé une journée fantastique au bureau aujourd’hui. Ce gars est absolument dangereux quand on lui donne des espaces. Kimmich était en train de trancher l’opposition sans arrêt avec ses balles traversantes. Son but, un tir guidé au laser en première mi-temps a probablement été le clou de tout le match. En seconde période, le but contre son camp de Sébastien Griesbeck est venu d’un centre grésillant de Kimmich qui s’est avéré être une nuisance absolue à gérer. Josh a également augmenté la fréquence de ses courses de recherche vers l’avant pour saisir l’opportunité de marquer des buts et les résultats ont été évidents au cours des deux derniers matchs.

Maître du match : Leroy Sane

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Je suis d’accord qu’il y a sûrement d’autres prétendants à ce prix, mais il est décerné au joueur de 25 ans sur la seule base de la façon dont sa transformation en tant que joueur montre une transformation du Bayern sur le terrain.

Nagelsmann a opté pour un arrière trois avec Pavard et Davies comme arrières latéraux. Cela signifiait naturellement que Leroy Sane avait le droit de se déplacer librement. Bien qu’il ait commencé sur la droite, il a opéré principalement dans et autour du flanc gauche, faisant des changements intelligents avec son collègue tout aussi rapide Alphonso Davies. Muller a rapidement saisi la queue et est resté à droite et a permis à Sane d’être le matin errant.

La contribution de Sane à l’avenir a connu une amélioration stellaire depuis son passage sur le flanc gauche il y a quelques matchs. Cependant, sa volonté défensive et son rythme de travail – vu pour la première fois sous Hansi Flick – ont ajouté une nouvelle dimension au flanc gauche du Bayern. Les capacités uniques des performances actuelles de Davies et Sane se sont traduites par le fait que le Bayern a deux arrières latéraux et deux ailiers sur le même flanc. Leurs capacités à basculer de manière transparente rendent l’attaque plus imprévisible tout en ajoutant une autre couche de défense rapide – et c’était exactement ce qui était affiché aujourd’hui. En fait, ce n’est que lorsque Pavard a été expulsé que Davies a dû enchaîner ses incursions vers l’avant. Leur chimie ensemble a créé des occasions au début du match contre une équipe de Fürth acharnée qui était déterminée à fermer les joueurs du Bayern.

Ce n’est pas exactement nouveau comme nous l’avons déjà vu avec Coman et Gnabry, mais Davies et Sane sont probablement la meilleure paire possible et semblent avoir plus de chimie sur le terrain. Le développement ultérieur de ce couple pourrait faire des merveilles, en particulier lors des grandes soirées de la Ligue des champions dont le Bayern est obsédé.