Match Awards de la victoire 4-0 de l’Allemagne sur l’Islande

L’Allemagne a conclu une belle pause internationale avec une victoire écrasante de 4-0 sur l’Islande, marquant 12 buts en trois matchs et n’en concédant aucun. Les joueurs du Bayern Munich sont restés au premier plan. Voici qui s’est démarqué lors de la dernière victoire de l’Allemagne.

Échange de maillot : Timo Werner

Quel jeu le défenseur islandais a fait ! L’attaque allemande a continué à placer le ballon dans des endroits dangereux, mais Werner était toujours là pour le dégager du but islandais. Certes, sa performance a été légèrement gâchée par le but contre son camp qu’il a marqué dans les dernières minutes, mais le match était terminé et dépoussiéré à ce moment-là. Sinon, Werner a fait de son mieux pour s’assurer que son équipe concédait le moins de buts possible et réussissait dans une certaine mesure. S’il n’y avait pas eu Werner, l’Allemagne serait rentrée chez elle avec un score beaucoup plus important, peut-être même plus important que son élimination 6-0 contre l’Arménie l’autre jour. Mais Werner a été le sauveur de l’Islande à plusieurs reprises et les a finalement sauvés de l’embarras.

Attendez… que voulez-vous dire par il jouait pour l’Allemagne ?

Le Kaiser : Antonio Rüdiger

Les défenseurs allemands n’avaient pas grand-chose à faire aujourd’hui, mais cela ne signifiait pas qu’ils pouvaient baisser leur garde. Le pressing avant de l’Islande était parfois impressionnant, et ils ont réussi à obtenir quelques tirs à leur nom. Mais rien d’important ne s’est passé, principalement grâce à Rüdiger. Le défenseur de Chelsea s’est placé dans de nombreuses bonnes positions et a également relevé quelques grands défis pour tenir l’offensive islandaise à distance. Il était facilement le meilleur d’une défense allemande plutôt calme, mais cela ne veut pas dire qu’il ne mérite pas son crédit. De plus, il a marqué une tête somptueuse en première mi-temps sur un coup franc de Joshua Kimmich. En parlant de qui…

Der Fußballgott : Joshua Kimmich

Le maestro du milieu de terrain du Bayern Munich a également été formidable aujourd’hui. Même s’il n’était pas aussi visible que certains de ses coéquipiers, il était discrètement efficace au milieu du parc. Avec son partenaire Leon Goretzka (à qui nous reviendrons dans un instant), Kimmich a pulvérisé beaucoup de bonnes passes en avant et était souvent le seul point d’ancrage défensif lorsque Goretzka a relâché l’avant pour rejoindre l’attaque. Kimmich a très bien fait le travail d’ancrage, car peu d’attaques islandaises ont réussi à se matérialiser. Ce n’était pas le meilleur match de Kimmich sous les couleurs nationales en soi, mais c’était néanmoins un bon match de sa part, un signe rassurant pour les fans du Bayern et de l’Allemagne du monde entier. De plus, cette aide sur coup franc à Rüdiger était également très bonne.

Le Bombardier : Leroy Sané

Sané a déjà eu une bonne performance lors de ses deux derniers matchs en Allemagne, et il a bâti sur cette séquence de performances constantes aujourd’hui. Il avait l’air vif et actif en attaque, et n’a pas paniqué ni raté comme il le faisait souvent au début de la saison. C’est un joli ballon de sa part qui a aidé l’ouverture du score de Serge Gnabry, et lui-même est entré sur la feuille de match avec un tir sourd qui n’a laissé aucune chance au gardien. Non seulement cela, il était souvent à la tête des attaques fréquentes de l’Allemagne et pouvait être vu dicter le jeu parmi les trois premiers, qu’il essayait de le faire lui-même ou qu’il s’associe à un coéquipier. C’est très encourageant de voir Sané montrer son talent comme celui-ci dans plusieurs matchs, et cela montre simplement que le talent qui l’a amené au Bayern Munich en premier lieu est toujours là. Espérons maintenant qu’il pourra également reproduire ces bonnes performances sous Julian Nagelsmann.

Maître du match : Léon Goretzka

L’Incroyable Hulk est de retour ! Goretzka a eu un match incroyable aujourd’hui, agissant principalement comme un meneur de jeu profond et s’attaquant souvent également à l’attaque. Il était partout tout au long du match et a clairement marqué la défense islandaise, sans parler de la sienne. Il a obtenu une passe décisive, libérant parfaitement le ballon pour que Sané finisse en seconde période, et il aurait pu marquer un but pour lui-même sans un hors-jeu égaré de Jamal Musiala. Mais même sans le but, le jeu de Goretzka était suffisant pour le faire se démarquer parmi ses coéquipiers, même dans une position qui se démarque relativement moins. Parfois, les gens peuvent oublier à quel point les milieux de terrain titulaires sont importants et à quel point ils peuvent avoir un impact sur un match. Eh bien, ne cherchez pas plus loin que Goretzka. Basculant entre les positions tout au long du match, qu’il s’agisse de meneur de jeu, de box-to-box ou même de milieu de terrain défensif, il a très bien fait son travail et a veillé à ce que l’Allemagne puisse remporter une autre grande victoire pour le moral.

