Match Awards de la victoire 4-0 du Bayern Munich sur Wolfsburg

Echange de maillot : Maxence Lacroix

Wolfsburg était incroyablement mauvais ce soir. Ils ont joué comme s’ils étaient à un tout le match et ont essayé de défendre le score, ce qui était un choix terrible. Le Bayern Munich a attaqué tout au long du match, et le seul défenseur des Wolves qui s’est démarqué était Lacroix. Il a réussi à arrêter Sane à plusieurs reprises et a fait tout ce qu’il pouvait.

Der Kaiser : Dayot Upamecano

Grand match du défenseur français. Il a finalement réussi à gagner beaucoup de duels contre un attaquant physique – Wout Weghorst. Upamecano a simplement dirigé la boîte et le milieu de terrain du Bayern. Il était souvent dans la moitié de terrain de Wolfsburg et créait souvent des attaques pour les Bavarois. Il a également réussi à marquer un but, et ce n’était pas sur un coup franc. Cela vous en dit long sur la façon dont le Bayern a joué ce soir.

Fußballgott : Marc Roca

Bien que techniquement, il n’était pas le meilleur joueur sur le terrain, Marc Roca a eu une performance dominante ce soir. Il était très sûr lorsqu’il était sur le ballon et a fait beaucoup de passes excellentes et précises. Marc a également très bien défendu et a également eu quelques interceptions vitales. Il a été courageux quand il s’est lancé dans les duels et m’a laissé une sacrée impression. Espérons que l’Espagnol obtiendra plus de temps de jeu – au Bayern Munich ou dans un autre club en prêt. Bien que Roca ait eu une grande précision de passe (93%), j’aimerais le voir faire des passes plus risquées et plus longues. Je pense qu’il a une grande vision et une grande technique. Mais, pour l’instant, les petits pas sont les meilleurs pour son développement.

Der Bomber : Leroy Sané

Un autre grand match de Sane. Il était très actif sur le flanc gauche, et aussi, changeait souvent de côté, et se dirigeait vers la droite. Il a marqué un magnifique but à longue distance. Il connaît l’une des meilleures saisons de sa carrière. Outre son objectif, il était plein de mouvements fluides et a aidé à créer de nombreux mouvements formidables pour ses coéquipiers. Dans l’ensemble, il aurait pu faire mieux, mais il était visible que le match était déjà gagné en première mi-temps, il jouait donc assez tranquillement.

Maître du match : Thomas Muller

Une autre performance incroyable du Raumdeuter. Il était tout simplement imparable et a détruit Wolfsburg avec son style de jeu habituel. Il a réussi à marquer un but et à avoir une passe décisive à son actif, après une passe incroyable et visionnaire à Upamecano. C’était une passe très difficile puisque le ballon est passé entre trois joueurs adverses et a atterri droit sur la tête d’Upamecano. Muller a également marqué son onzième but contre Wolfsburg. Il n’y a pas d’autre club contre lequel il a marqué plus de buts que Wolfsburg.

C’était une belle façon de terminer la première partie de la saison !