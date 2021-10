Match Awards de la victoire 4:0 du Bayern Munich contre Benfica en Ligue des champions

Échange de maillot : Julian Weigl

Le milieu de terrain allemand est un visage bien connu de tous ceux qui regardent régulièrement la Bundesliga. L’ancien joueur du Borussia Dortmund était l’un des meilleurs joueurs de l’équipe de Benfica. Il a gardé le milieu de terrain de son équipe très bien organisé et a souvent participé à des duels importants et remporté le ballon. Weigl était également l’un des joueurs les plus virulents de Benfica avant le match, et il faut le dire – Benfica a très bien joué, mais à la fin, le Bayern Munich est arrivé en tête dans une superbe fin.

Der Bomber : Kingsley Coman

Le Français est revenu dans le onze de départ après avoir subi une opération cardiaque mineure, et quel retour ! Coman a longtemps été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain et a gardé l’attaque du Bayern fraîche et a souvent donné des maux de tête aux défenseurs de Benfica. Son dribble était au rendez-vous, ainsi que son mouvement. Si Kingsley avait eu plus de chance, il aurait pu terminer le match avec un but ou une passe décisive. Il a aidé Robert Lewandowski en première mi-temps, mais le but a finalement été écarté car le Polonais a marqué avec sa main. Il a également réussi quelques bons tirs – en première mi-temps, il a réussi un tir brillant de la surface, mais Odysseas Vlachodimos l’a sauvé. Plus tard dans la seconde mi-temps, il a fait un effort en solo, mais après une magnifique course, son tir est passé juste au-dessus de la barre transversale.

Der Fußballgott : Joshua Kimmich

Le milieu de terrain polyvalent du Bayern Munich était partout sur le terrain ce soir. Ce fut une performance puissante pour lui, car il a dominé tout au long du match. Il a couvert le terrain sans relâche et a effectué des tonnes de tacles et de blocages cruciaux pendant son séjour sur le terrain. Son décès était, une fois de plus, de classe mondiale et a donc énormément aidé avec le jeu de transition. Bien que Marcel Sabitzer soit définitivement un grand joueur, il a encore besoin de temps pour s’adapter. Il semblait que Kimmich prenait beaucoup de poids au milieu de terrain, mais cela ne le dérangeait pas. Kimmich a terminé le match avec 91% de passes réussies, et il a également été crucial pour le deuxième but de Leroy Sane, car il a fait la passe parfaite à Josip Stanišić.

Le Kaiser : Manuel Neuer

Il n’y a pas grand chose à dire sur les performances de Neuer. L’homme est l’un des plus grands de tous les temps, et il est presque toujours prêt à réagir avec une sauvegarde brillante. Benfica a joué prudemment tout au long du match, mais ils ont essayé de marquer au compteur. Benfica a eu quelques occasions décentes, mais Neuer ne laisserait rien passer par lui ce soir. Il a effectué trois gros arrêts pour garder le Bayern dans le match, et l’un de ses meilleurs arrêts a eu lieu en première mi-temps lorsqu’il a sauvé un tir puissant juste du bord de la surface. Neuer a également réussi un impressionnant 89% de passes réussies. Soirée impressionnante du capitaine du Bayern alors qu’il faisait sa 100e apparition pour le Bayern en Ligue des champions.

Maître du match : Leroy Sane

Wow! Quelle performance de l’ailier du Bayern ! Il a eu ses chances en première mi-temps, mais il a juste manqué un peu de chance pour battre Vlachodimos. En deuxième mi-temps, il l’a allumé et a marqué deux buts et en a aidé un. Son premier but est venu d’un coup franc, et ce but a ouvert le score pour le Bayern et a marqué la fin de Benfica. Les Bavarois ont senti le sang, alors que le jeu de Benfica s’est effondré après avoir concédé. Après cela, les buts ont continué, et principalement grâce aux efforts de Sane. Le deuxième but était un but contre son camp. Le troisième a marqué Lewandowski après la passe décisive de Sane. Et le dernier but était un magnifique travail d’équipe, à la fin, Josip Stanišić a passé le ballon à Sane, qui a fracassé le ballon dans le dos du gardien de but. La métamorphose de Sane est une chose si merveilleuse à voir. Il a déjà été étiqueté comme un flop, mais maintenant il est l’une des parties les plus importantes du système de Nagelsmann.