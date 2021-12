Match Awards de la victoire 5:0 du Bayern Munich sur Stuttgart

Echange de maillot : Hiruki Ito

Eh bien, pour être juste, personne du côté de Stuttgart ne méritait l’échange de maillot, mais Hiruki Ito était le plus proche éligible pour le réclamer. Il était le seul joueur de Stuttgart à s’être créé quelques occasions à quelques reprises et s’est presque retrouvé à 1 contre 1 contre Manuel Neuer, mais Niklas Sule a dégagé le ballon. Stuttgart a mal joué ce soir et ils se sont effondrés en seconde période.

Le Kaiser : Benjamin Pavard

Le défenseur français joue actuellement bien et enchaîne enfin les belles performances. Julian Nagelsmann semble avoir réussi à améliorer les performances de Pavard en ajustant légèrement son positionnement. Benji avance à nouveau avec confiance et parvient à aider ses coéquipiers avec de bonnes passes et même un bon tir de temps en temps. La défense du Bayern attend avec impatience que Pavard retrouve sa forme depuis un certain temps et est rafraîchissante de le voir bien jouer !

Fußballgott : Thomas Müller

Encore un beau match de Der Raumdeuter ! C’était sa performance habituelle et laborieuse. Il était partout sur le terrain et faisait constamment pression sur la défense. Il a presque marqué un but/une passe décisive grâce à l’une de ces pressions. Il a botté le ballon devant le gardien de Stuttgart, mais le ballon est allé à Konstantinos Mavropanos. Il a également obtenu une autre passe décisive et poursuit sa merveilleuse forme.

Le bombardier : Robert Lewandowski

Encore un match fantastique de l’attaquant polonais ! Aussi, un autre match dans son style spécifique, tout comme Muller. Il est revenu à un poste de meneur de jeu et a souvent lancé les attaques du Bayern depuis la ligne médiane. Et il a réussi à le faire parfaitement ce soir. En plus de cela, il a également trouvé des espaces entre la défense de Stuttgart, et a pu marquer un doublé ! Son premier but était culotté mais demandait beaucoup d’habileté. Son deuxième était un tap-in, mais son mouvement avant le but était tout simplement brillant. Lewandowski a réussi à égaler le record de Gerd Muller pour le plus grand nombre de buts marqués au cours d’une année civile.

Maître du match : Serge Gnabry

Un match parfait de l’ailier du Bayern. Serge est entré en jeu à la 27e minute, car Kingsley Coman avait des problèmes avec ses ischio-jambiers. Gnabry vient d’exploser après son entrée en jeu, marquant un tour du chapeau et une paire de passes décisives ! Les deux premiers buts qu’il a marqués étaient tout simplement phénoménaux, et le troisième est venu d’une erreur du gardien de but. Le Bayern Munich a manqué la présence de Serge ces derniers temps, car il apporte de nombreux aspects précieux au système de Julian Nagelsmann. Il a eu des problèmes de blessures ces derniers temps, et Julian ne pouvait pas compter sur lui, mais cette performance est le signe que les choses s’améliorent pour Gnabry et le Bayern.

Espérons que la blessure de Coman ne soit pas grave.

Si vous voulez encore plus de couverture d’après-match, consultez notre podcast d’après-match :