Match Awards de la victoire 5:2 du Bayern Munich contre l’Union Berlin

Echange de maillot : Niko Gießelmann

L’Union Berlin a bien joué aujourd’hui et a donné du fil à retordre au Bayern Munich tout au long de ce match. Surtout en seconde période, Union était sur le point de marquer plus de deux buts, mais on peut dire que le Bayern n’a eu de la chance de concéder que deux fois. L’un des meilleurs joueurs de l’Union sur le terrain était Niko Gießelmann, qui a marqué le premier but des Berlinois. Il a souvent fait des ravages dans la moitié du Bayern avec ses courses intelligentes et bien chronométrées. Niko a ouvert le score pour Union avec une course intelligente à la Muller.

Le Kaiser : Alphonso Davies

Le défenseur canadien s’est remis de sa performance épouvantable lors d’une défaite choquante de 5:0 face au Borussia Mönchengladbach. Davies a été solide aujourd’hui, même si le Bayern a concédé deux fois. Davies a beaucoup contribué aux attaques du Bayern avec ses courses rapides habituelles sur le flanc gauche. Il était stable en défense et n’a commis aucune erreur majeure aujourd’hui. Ses passes étaient vraiment bonnes aujourd’hui, et il est évident qu’il a appris quelques choses après la sortie précoce de Pokal, puisqu’il a réussi 91% de ses tentatives de passes.

Fußballgott : Leroy Sane

Leroy Sane a encore fait un très bon match aujourd’hui. Il a réussi à revenir sur la feuille de match et a inscrit le troisième but de son équipe. Il a également eu quelques très bonnes occasions, mais soit Luthe a sauvé ses tentatives, soit ses tirs sont passés presque à côté. Mais ce que je trouve le plus fascinant, c’est son nouveau rôle sous Nagelsmann. Il passe constamment par le milieu plutôt que de s’en tenir à sa position sur papier – le flanc gauche. Davies a donc finalement beaucoup d’espace pour se déplacer, et Leroy Sane a un rôle de meneur de jeu et a beaucoup d’options de gauche à droite. Et ce genre de rôle convient à Sane, car il apporte des aides ou des buts dans presque tous les matchs.

Le bombardier : Robert Lewandowski

Le Polonais a encore été fantastique ce soir et il a réussi à marquer un doublé dans le match d’aujourd’hui. Le premier but de Lewandowski est venu d’un penalty, qu’il a parfaitement pris. Son deuxième but était à nouveau une chose de beauté. Il a été victime d’une faute près de la surface de réparation et les joueurs du Bayern avaient un atout dans leur manche. Dans une très belle combinaison de coups francs, Lewandowski a inscrit un but de classe mondiale après la passe décisive de Muller. Mais outre ses contributions offensives, il a été très utile à la défense du Bayern. Dans un cas, il est revenu pour défendre très profondément sur la moitié du Bayern. Dans l’ensemble, une performance très inspirante du meilleur attaquant du monde.

Maître du match : Thomas Müller

Eh bien, c’était une performance proche de la perfection. Muller a travaillé très dur aujourd’hui, de la première minute à la toute dernière minute. Muller était déterminé à faire preuve de caractère après la défaite du Borussia mercredi et il était un véritable leader sur le terrain aujourd’hui, car il a motivé ses joueurs à appuyer ou à se retirer pour aider ses coéquipiers à défendre. Il a réussi à obtenir un triplé de passes décisives aujourd’hui et a également marqué un très beau but après que Dayot Upamecano ait effectué la course et la passe. Ce fut une performance scintillante de la part du vétéran allemand, et ce fut une joie totale de le voir jouer et dicter le tempo aujourd’hui. Il a terminé le match avec 77% de passes réussies et quatre passes clés.