Match Awards de la victoire acharnée du Bayern 3-2 contre le FC Köln

Julian Nagelsmann a assuré sa victoire avec le Bayern Munich en Bundesliga contre le FC Köln. Les visiteurs étaient déterminés à donner du fil à retordre et à arracher plus d’un point, mais les Bavarois ont fait preuve de courage et de diligence pour gagner le match et sceller les trois points. Sans plus tarder, plongeons-nous dans les récompenses du match :

Échange de maillot : Steffen Baumgart

Photo par Alexander Hassenstein/.

L’entraîneur de Cologne a apporté le jeu aux Bavarois. Il avait un plan audacieux pour l’Allianz Arena et son équipe a fait un excellent travail pour l’exécuter. Les Billy Goats ont mis en place un bloc brillant devant leur surface qui a vu leurs joueurs converger et arrêter de faire avancer les attaquants du Bayern. Bloquant les canaux « coupés » des ailiers du Bayern, l’opposition a bien fait de tarir l’approvisionnement du Bayern dans la surface. La solide défense de Cologne couplée à la propre passe du Bayern (qui avait une journée de repos), les visiteurs ont eu 18 interceptions impressionnantes contre 7 pour le Bayern.

Même après avoir perdu deux buts, les hommes de Baumgart étaient complètement convaincus de leurs plans et ont vu leur audace et leur bravoure récompensées par deux buts rapides pour égaliser les choses à 2-2. Leur attaque a été rapide et incisive, ce qui a surpris le Bayern à quatre reprises. Un troisième but était sur les cartes et Cologne a eu la malchance de ne pas revenir avec un point.

Le Kaiser : Alphonso Davies

Le gamin canadien est de retour après une saison 2020/2021 décevante. Il était le meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps et l’a suivi d’une solide performance en seconde mi-temps. Affrontant un autre speedster à Kingsley Ehizibue, Davies a superbement maîtrisé son flanc. Phonzie a travaillé sur la force de son haut du corps et c’était évident sur le terrain aujourd’hui. Alors qu’ils ont toujours été égalés pour le rythme, aujourd’hui Davies a surpassé Ehizibue et s’est imposé dans plusieurs de leurs duels. Au total, il a remporté 8 des 13 duels auxquels il a participé et a effectué 4 récupérations.

Le roadrunner bavarois n’était pas en reste, surtout en première mi-temps lorsque le Bayern avait besoin d’un peu plus de punch du reste de l’équipe pour aider ses attaquants. Davies a fait exactement cela avec 5 dribbles réussis sur les 6 tentés.

Fußballgott : Thomas Müller

Photo par Alexander Hassenstein/.

La victoire d’aujourd’hui a été laborieuse et les joueurs, n’étant pas au top de leur forme, ont dû travailler très dur aujourd’hui. Et Thomas Muller était le moteur de la machine bavaroise. Muller baissa la tête et enleva ses chaussettes pour aider le reste de l’équipe.

L’équipe locale a perdu le ballon à plusieurs reprises et Muller a dû redoubler d’efforts pour faire pression et récupérer le ballon. Ses 4 tacles gagnés étaient les plus élevés de l’équipe et ses 6 tacles tentés montrent le rythme de travail que Tommy mettait pour s’assurer que le Bayern gardait le ballon et ne perdait pas le contrôle du match.

Le bloc structuré de Köln signifiait que Thomas errait plus que d’habitude pour trouver de l’espace et créer des opportunités. Il a livré un centre parfait pour aider le premier but de Gnabry et le deuxième but du Bayern. C’est probablement l’une des rares fois où j’ai vu Müller ne pas sourire entre deux pièces. C’était du travail, du travail et encore du travail. Une performance altruiste de M. Bayern.

Der Bomber : Serge Gnabry

Photo par Alexander Hassenstein/.

La spéciale de Weissach a eu une performance typique en marquant un doublé avec deux finitions mortelles. La période immédiatement après 50 minutes pourrait tout aussi bien être nommée « temps de Gnabry ». Il est devenu vivant plusieurs fois après la barre des 50 minutes et c’était une de ces nuits aujourd’hui. Le premier but de Serge n’était pas une simple frappe après que le centre de Müller ait été dévié par un défenseur de Cologne. Le ballon est arrivé au niveau de la taille moyenne et il a chronométré son saut à la perfection pour établir la bonne connexion avec le ballon et l’envoyer au-delà de Timo Horn. Le deuxième but était un coup droit qui a donné au Bayern l’avance cruciale pour sceller les trois points. S’il peut répéter de telles performances de manière constante, Serge est facilement le meilleur ailier de l’équipe.

Maître du match : Jamal Musiala

Photo par Alexander Hassenstein/.

Le remplaçant à la mi-temps du jeune Jamal Musiala s’est avéré être le facteur X dont le Bayern avait besoin après une première mi-temps infructueuse. Avec les voies des ailiers bloquées dans la surface, ce n’est que lorsque Jamal Musiala a pris l’autre voie et a joué le long de la ligne de touche que le premier but est venu pour le Bayern. Jamal était exquis en possession et a glissé plusieurs fois dans l’opposition. Un autre jour, le reste de l’équipe aurait converti les courses de Jamal en quelques buts supplémentaires, mais ce n’était pas le cas aujourd’hui.

Musiala était presque impossible à déposséder, était une nuisance pour l’opposition, attirant plusieurs fois 2-3 hommes et libérant de l’espace dans le processus. Réalisant 8 dribbles réussis, Jamal a porté le ballon à travers beaucoup de trafic pour créer de l’espace et des occasions dangereuses. C’était amusant de voir les joueurs de Cologne s’attaquer à Jamal et au jeune de 18 ans danser autour d’eux. Sa présence était plus qu’un simple concours de freestyle car l’attaque du Bayern avait beaucoup plus de dents après son entrée en jeu et son aide à Lewandowski a donné à l’équipe locale la percée dont elle avait besoin.