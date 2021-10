Match Awards de la victoire cool du Bayern 4-0 sur le TSG Hoffenheim en Bundesliga

Le Bayern Munich a dépassé le TSG Hoffenheim aujourd’hui avec une victoire convaincante. Dino Toppmöller a continué en tant qu’entraîneur suppléant de Julian Nagelsmann et a fait le travail pour son patron. Plus ces performances s’avèrent être un effort d’équipe, mieux c’est pour le Bayern mais en même temps, plus il devient difficile de décerner des récompenses individuelles – ce qui est un problème que nous sommes heureux d’avoir !

Il y avait toujours un ou deux joueurs en compétition pour les récompenses et, par conséquent, les gagnants ont tendance à n’être que légèrement meilleurs que leurs pairs. Après avoir éliminé cela, plongeons-nous dedans :

Échange de maillot : Chris Richards

Photo de Sebastian Widmann/Bundesliga/Collection Bundesliga via .

On pourrait dire que celui-ci est un peu biaisé, mais ne vous y trompez pas, le jeune Américain a fait preuve de beaucoup de maturité et de calme sur le terrain malgré le fait qu’il ait été le destinataire d’une performance stellaire du Bayern. Dans plusieurs situations, Richards a dû affronter Robert Lewandowski, Thomas Muller, Serge Gnabry et Jamal Musiala 1 contre 1. Même un défenseur beaucoup plus expérimenté trouverait ces batailles très difficiles à gérer. Richards a tenu sa propre victoire en remportant 3 de ses 4 duels et, avec Florian Grillitsch, a formé le fondement de la défense que le TSG a mise en place aujourd’hui.

Le duel où il a failli rompre le couple Mullendowski avant le banger de Lewandowski a été un moment fort du match. Richards n’a pas eu de chance, il n’a pas pu empêcher ce but de se produire. Ce fut une dure journée au bureau pour le jeune flingueur, mais une journée avec tant de choses à apprendre !

Le Kaiser : Omar Richards

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Ce fut le choix le plus difficile de la soirée. L’ensemble de la ligne de fond mérite beaucoup de crédit pour la feuille blanche. Je sais que les draps propres semblent faciles, mais jetez-les en arrière il y a un an et nous savons à quel point les draps propres sont difficiles à trouver. Le Nagelsball prospère sur la forteresse qu’il a bâtie à l’arrière — très dynamique, très impliqué dans le jeu mais aussi très solide.

Il semble que Nags ait divisé les tâches qui conviennent aux forces de chaque joueur. Lucas et Upamecano sont les duels qui sont les premiers à se heurter au visage des joueurs adverses et à voler le ballon – et à s’impliquer également occasionnellement dans des mouvements offensifs. Le rôle de Pavard est plutôt celui d’un balayeur et d’un multiplicateur de force. Il presse le joueur adverse le plus proche ou transforme la situation en 2v1. Cela a permis à Pavard de briller car il a tendance à se faire prendre dans des situations 1v1.

Le Bayern est actuellement doté de brillants arrières gauches comme Alphonso Davies, Lucas Hernandez et Omar Richards. Outre leur contribution défensive importante et rapide, ils sont généralement plus impliqués dans le jeu que les autres, transportant le ballon de la défense au milieu de terrain et au-delà. Le flanc gauche étant un canal d’attaque constant en est un témoignage.

Omar a obtenu un départ rare à l’arrière gauche et a réalisé une performance qui exigera l’attention de l’entraîneur à chaque fois qu’il préparera la feuille de match. Gagnant ses 3 tacles et réussissant 3 de ses 4 dribbles tentés, Omar a joué la tendance touche-à-tout dans le rôle de LB du Bayern à un tee. Comme indiqué ci-dessus, il remporte ce prix avec de légères marges, le reste méritant également le prix.

Fußballgott : Joshua Kimmich

Photo par Adam Pretty/.

Le Rottweiler a de nouveau dominé le terrain aujourd’hui. Le jeu dicte sans effort depuis le milieu. Marcel Sabitzer avait l’air beaucoup plus installé et a bien aidé Kimmich à remporter facilement la bataille du milieu de terrain. Créant 3 occasions et remportant 4 duels, Josh a eu une performance nette et complète qui a permis à ses coéquipiers – sa performance parfaite selon ses propres mots, il brille quand permet à ses coéquipiers de briller.

Sabitzer mérite assurément une mention honorifique. Semblant beaucoup plus à l’aise assis légèrement derrière au milieu de terrain, Marcel a rempli un rôle plus défensif requis par l’équipe aujourd’hui.

Der Bomber : Serge Gnabry

Photo par Adam Pretty/.

C’était une performance classique de Gnabry. Sauter dans des positions dangereuses combinées à une finition mortelle. La capacité de Gnabry à terminer ses chances dans la surface est incomparable, surtout lorsqu’il est à la fin d’attaques rapides. C’est difficile et délicat car le temps et l’espace s’écoulent à chaque fraction de seconde. Gnabry a décoché deux tirs, tous deux cadrés, mais malheureusement son premier a été exclu pour une faute de Musiala.

M&M, Muller et Musiala, le maître et l’apprenti. Je sais, Leroy Sane a pris Jamal sous son aile – jeu de mots involontaire, mais Musiala s’avère être plus Muller-esque que Sane-esque. Il a son propre style, mais réussir des passes et des coups dans des espaces restreints est plus le domaine d’expertise de Muller que celui de Sane. Musiala a eu une précision de passe élevée de 94 pour cent dans le jeu – il joue à ou près de la pointe de l’attaque du Bayern! Ils méritent tous les deux des félicitations avec le super-sous Eric Maxim Choupo-Moting !

Maître du Match : Le staff technique

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Un autre jour, Lewandowski aurait terminé ses chances comme il le fait d’habitude et aurait ainsi marqué quatre buts avec le MOTM. Cependant, Lewy avait une rare journée de repos et sa finition était inhabituellement minable.

Lewy a raté des occasions, deux buts ont été exclus mais le Bayern a quand même remporté une victoire 4-0 très confortable. C’est la machine en laquelle Julian Nagelsmann a transformé cette équipe. Cela faisait déjà des merveilles sous Hansi Flick, mais Nags a tourné les bonnes vis pour peaufiner une équipe étoilée. En conséquence, il sort de plus en plus d’une équipe qui était déjà extrêmement performante. Il suffit de regarder la différence de buts de 25 ! Aucune autre équipe ne se situe dans les meilleures ligues d’Europe, encore moins l’Allemagne.

Nagelsmann et son équipe d’entraîneurs ont jusqu’à présent fait beaucoup de choses avec brio et les résultats sont visibles. Dino Toppmöller remplaçant Nags et l’équipe ne ressentant pas l’absence de l’entraîneur-chef démontre le fonctionnement sans faille de l’équipe de Nagelsmann. Bravo Julian et un prompt et complet rétablissement à toi !