Échange de maillot : personne

Le Liechtenstein a très mal joué ce soir, mais qui peut leur en vouloir ? Ils ont reçu un carton rouge dans les deux premières minutes et leur plan de match s’est effondré. Quoi qu’il en soit, leurs chances étaient minces contre l’Allemagne en forme, mais avec 10 hommes ? Une tâche impossible.

Il faut le dire, même si Benjamin Buchel a encaissé neuf buts, il a également réalisé quelques arrêts incroyables. Il avait quatorze (!) arrêts, et il pourrait facilement établir un record avec son nombre d’arrêts ce soir.

Le bombardier : Thomas Muller

Un autre match fantastique de la légende bavaroise. Le joueur du Bayern Munich a joué comme attaquant ce soir, mais quand on y pense, qui ne l’a pas fait ? Sa présence est tout simplement incroyable, et le regarder jouer est plus que plaisant. Dans presque tous les buts marqués, il était très proche du ballon. Il était impossible de l’arrêter, et surtout avec le Liechtenstein jouant à dix.

Muller a réussi à marquer deux buts ce soir, a réussi 74% de passes précises et cinq passes clés.

Der Fußballgott : Léon Goretzka

L’une des meilleures performances de sa part ces dernières semaines, car ses performances globales s’améliorent de plus en plus. Il a reçu beaucoup de critiques la saison dernière pour son décès, mais cette saison, son décès s’est visiblement amélioré. Ce soir, il a également réussi quelques passes très importantes et a également réussi à obtenir une passe décisive. Il a également obtenu le penalty pour l’Allemagne dans les premières minutes. Bien qu’il n’ait joué que la première mi-temps, son impact a été énorme. Goretzka a terminé le match avec 85% de passes précises et deux passes clés également. Espérons que Goretzka va bien et ne sera pas blessé, après avoir été la cible d’un défi très brutal dans les premières minutes.

Le Kaiser : Jonas Hofmann

Hofmann n’a également joué que la première mi-temps, mais sa transition vers l’arrière droit lui convient bien ainsi qu’à l’Allemagne, pour être honnête. Il était certainement un joueur rafraîchissant là-bas. Il était évident que c’est un arrière droit qui aime aller de l’avant et avoir un impact. Nous verrons si ce sera un atout pour Hansi Flick contre de meilleures équipes, ou sera-ce un inconvénient.

Hofmann s’est bien combiné avec les autres joueurs et a effectué des passes cruciales. Il a terminé le match avec 86% de passes précises et deux passes clés.

Maître du match : Leroy Sane

Leroy était facilement l’un des meilleurs joueurs sur le terrain. Ses courses étaient superbes, tout comme ses dribbles. Les joueurs du Liechtenstein ont à peine défendu lorsque Sane a couru vers le but. Il a également eu quelques mouvements très intelligents, mais ses coéquipiers n’ont pas suivi. Avec l’un de ces mouvements, Marco Reus a marqué son but. Sane a tenté de s’éloigner du ballon et a surpris le gardien de but.

Leroy Sane continue de s’améliorer à chaque match, et c’est incroyable à quel point il est bénéfique pour son équipe. Il essaie toujours d’impliquer ses coéquipiers lorsqu’il est dans le troisième attaquant, ce qui est toujours agréable à voir. Au final, Sane a marqué deux buts et réussi trois passes décisives.