Match Awards de la victoire du FC Bayern Munich Frauen sur le Paris Saint-Germain aux tirs au but

Le FC Bayern Munich Frauen et le Paris Saint-Germain étaient tous à égalité après cinq tirs au but chacun en Coupe féminine jusqu’à ce que Hanna Glas y mette fin. Les Frauen vont maintenant passer à la finale de samedi contre le vainqueur des Chicago Red Stars et du Racing Louisville.

Échange de maillot : Sandy Baltimore

Sandy Baltimore était une poignée pour le Bayern Munich et a créé le premier but du PSG avec une belle croix arquée qui a mis en place le but de la tête habile de Marie-Antoinette Katoto. Baltimore a des compétences soyeuses et est si rusée avec le ballon sur son pied. Baltimore a également eu la passe décisive sur la tête de Kheira Hamrauoi en deuxième mi-temps.

Der Bomber : Lea Schüller

Schüller était une menace constante pour le Bayern Munich et a finalement percé pour le deuxième but des Frauen alors qu’elle rentrait de la tête une tentative de coup franc de Carolin Simon qui a touché la barre transversale. Le duo Schüller et Linda Dallmann a été extrêmement difficile à gérer pour le PSG.

Der Fußballgott : Sarah Zadrazil

Zadrasil était une menace. Elle a apporté du physique au milieu de terrain et cherchait toujours à forcer le problème offensivement également. Le PSG est une formidable équipe de contre-attaque et Zadrazil a pu aider à limiter efficacement les dégâts. Son énergie au milieu de terrain était contagieuse.

Le Kaiser : Carolin Simon

Simon était une présence solide sur le flanc défensif gauche du Bayern Munich et a également contribué offensivement. Son coup franc a mis en place le but de la tête de Schüller et elle a également fait du bon travail avec Vivi Asseyi en seconde période. De plus, elle a tout fait après avoir reçu un coup en première mi-temps.

Mention honorable à Janina Leitzig pour sa confiance face aux tireurs du PSG.

Maîtresse du match : Linda Dallmann

Dallmann était une présence constante offensivement pour le Bayern Munich. Elle cherchait toujours à créer une offense pour elle-même et pour les autres. Dallmann a inscrit le premier but du Bayern Munich après une formidable séquence de jeu et une passe décisive de Saki Kumagai. Lea Schüller a obtenu la mention d’aide au hockey sur le jeu, ce qui était tout simplement formidable.