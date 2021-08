Match Awards de la victoire écrasante du Bayern 5-0 contre le Hertha Berlin

Le Bayern Munich contrôlait totalement le match en battant le Hertha Berlin de manière convaincante et méritante. Les visiteurs n’ont eu aucune réponse à Julian Nagelsmann et ses hommes, ce qui a donné lieu à un festival de buts pour les Bavarois. Beaucoup de joueurs de l’équipe ont été brillants aujourd’hui et il a été difficile de récompenser une poignée seulement. Cependant, avec de plus en plus de fans dans le stade (!) et derrière l’équipe, un match comme celui-ci fait beaucoup de choses positives pour les joueurs et les fans. Sans plus tarder, voici les récompenses du match :

Échange de maillot : personne

Hertha n’a jamais réussi à menacer sérieusement le but du Bayern. Ils ont bien commencé avec quelques balles en diagonale mais n’ont pas pu s’enchaîner efficacement pour créer des occasions cohérentes. Le seul but a été déclaré hors-jeu par VAR et a permis à Neuer de préserver sa cage inviolée.

Suat Serdar et Tousart ont été le début d’une majorité de pièces de théâtre et ont souvent cherché à fournir le mobile Dodi Lukabakio. Cependant, l’excellent travail d’Alphonso Davies lui a permis de contenir la menace de Lukabakio et d’empêcher les compteurs de se briser pour Hertha.

Sur le plan défensif également, les visiteurs n’ont pas pu offrir une résistance suffisante aux joueurs du Bayern qui ont submergé la défense du Hertha.

Der Kaiser : Niklas Süle

Photo de Sven Hoppe/alliance photo via .

Süle était audacieux, mobile et n’a fait aucun prisonnier aujourd’hui. Se précipitant plus haut sur le terrain pour effectuer des interceptions précoces ou faire sortir les joueurs adverses du ballon, Süle était le fondement de la ligne de fond du Bayern. Süle a parfaitement lu les joueurs adverses et a fait tapis pour ses tacles, remportant ses quatre duels.

Fußballgott : Thomas Müller

Photo de Matthias Hangst/.

Joshua Kimmich a réalisé un match solide aujourd’hui, mais Müller a de nouveau été à la base des affaires sur le terrain. À la tête de la presse du Bayern, Müller était souvent le premier à récupérer le ballon des visiteurs et à commencer de nouveaux jeux pour le Bayern. Son objectif d’ouvrir le score est venu à la fin d’un délicieux travail d’équipe, à la suite duquel il a fourni une passe décisive et a été fortement impliqué dans de nombreuses attaques. Müller a mené la charge pour 5 récupérations de balles, forçant souvent l’opposition à faire des passes maladroites, ce qui démontre à quel point il est crucial pour la presse. Müller a commencé sa carrière en tant qu’attaquant et il est toujours l’un des meilleurs !

Der Bomber : Jamal Musiala

Photo de CHRISTOF STACHE/. via .

Ce prix est honnêtement un tirage au sort entre Serge Gnabry et Jamal Musiala. Alors que Serge était brillant dès le départ, Jamal s’est lentement développé dans le jeu et est devenu le joueur le plus ennuyeux pour Hertha. Bien qu’il n’ait marqué qu’un but dans un match à score élevé, Jamal était le principal chargeur dans les rangs du Bayern, réalisant 4 dribbles réussis. Son but à la 49e minute était le résultat d’une finition clinique après avoir reçu le ballon dans la surface avec 3 défenseurs devant lui. Les pieds agiles et les capacités de rétention du ballon de Jamal ont grandement aidé le Bayern à conserver et à faire progresser le ballon sous pression, nous rappelant les jours de Franck Ribéry au club. L’Allianz Arena a remercié le joueur de 18 ans d’une ovation debout lors de son remplacement.

Maître du match : Robert Lewandowski

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Même sans son coup du chapeau, Robert Lewandowski était le candidat méritant pour remporter le MOTM. Telle a été la contribution et le travail du Pôle aujourd’hui. Ce qui est devenu un spectacle commun tard, c’est que Lewy se laisse distancer pour remplir le rôle de meneur de jeu, laissant à ses coéquipiers le temps et l’espace de le devancer avant de revenir sur les passes et les centres entrants. Les résultats sont des chances dangereuses que Lewy a écartées avec précision et vigueur. Sa tête tenace et son mannequin de génie qui ont mené au but de Müller ont été les points forts de son match. Le reste du jeu était cependant une masterclass en positionnement.