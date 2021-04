Match Awards du Bayern Munich au bord de votre défaite en Ligue des champions au total face au PSG

Échange de maillot: Neymar

J’aurais pu aller avec les arbitres ici pour l’arbitrage atroce, mais je ne serai pas si salé.

Neymar était un casse-tête tout au long du match. Sa glissance et sa vitesse sont difficiles à gérer et ont gardé Lucas sur ses gardes tout au long du match.

Il a été à plusieurs reprises dans de grandes positions offensives et a forcé de nombreux gardiens de but hors de Neuer. Le Brésilien a également envoyé trois coups de feu sur les boiseries.

Der Kaiser: Manuel Neuer

Le Bayern n’aurait tout simplement pas été dans le match sans Neuer. Il était en mode gardien de balayage complet sortant du but pour étouffer les opportunités.

Si Neymar n’a pas de cauchemars sur les poteaux parisiens, il les fera sortir Neuer pour le rencontrer sur le terrain. Il a réussi plusieurs arrêts 1v1 sur les tirs de Neymar dans le but et dans l’espace.

Je ne peux pas en dire assez sur le GOAT.

Fußballgott: David Alaba

Joshua Kimmich était peut-être un peu absent en première période aujourd’hui, mais le PSG travaillait également dur pour le contenir. Quoi qu’il en soit, il est un bouledogue absolu.

Alaba a eu une solide performance au milieu de terrain en remplaçant Leon Goretzka qui était incapable de jouer. Il a eu plusieurs tirs en plein essor à distance et a forcé Keylor Navas à gagner son chèque de paie. Sa pression et son tir ont également permis de marquer le but d’Eric Maxim Choupo-Moting.

La capacité d’Alaba à revenir dans un rôle défensif lorsque Jamal Musiala est remplacé met également en évidence sa qualité. Il sera étrange de le voir dans un uniforme différent la saison prochaine après sa dernière campagne en Ligue des champions du Bayern Munich.

Der Bomber: Leroy Sane

Ce n’est pas la sélection la plus facile à faire ici. Choupo-Moting a obtenu le but de nettoyage, mais à part cela, ce n’était pas trop solide, manquant quelques opportunités. Kingsley Coman a eu de bons moments, mais dans l’ensemble pour moi, c’était étonnamment inefficace.

Sane a eu une première mi-temps lente mais est devenu vivant dans le deuxième 45. Il tourmentait les défenseurs de son côté du terrain en coupant constamment sur son pied gauche mais ne pouvait jamais trouver de saleté. Il a presque eu une passe décisive à Thomas Müller avec un joyau absolu d’une passe, mais Navas a sauvé le tir. Vous auriez aimé voir Sané faire mieux avec ce cadeau à la fin de la première mi-temps, mais à la fin, il obtenait des tirs et travaillait dur au but, ce dont nous avions besoin.

Maître du match: Lucas Hernandez

C’est à quoi ressemble un joueur de 80 millions d’euros. Lucas était partout sur le terrain ce soir ancrant la ligne arrière défensive et contribuant à l’attaque.

Ses courses en maraude dans les tripes ont ouvert de nombreuses opportunités pour ses coéquipiers, mais sa défense a été spectaculaire. Le match d’échecs avec lui contre Neymar était un football de classe mondiale à son meilleur et Lucas en a rarement voulu. Il était tenace, physique et revenait sans cesse pour affronter Neymar et Kylian Mbappe seul. Sa vitesse et son intelligence étouffant Mbappe 1v1 vers la fin du match étaient impressionnantes. Mes notes de match lisent Lucas! Lucas! Lucas!