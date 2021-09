Match Awards pour la victoire 4-1 du Bayern sur le RB Leipzig

Échange de maillot : Konrad Laimer

Pendant la majeure partie de son match contre le Bayern Munich, le RB Leipzig n’avait pas la capacité de terminer. Quelques instants après que le Bayern a pris une avance de 3-0, Laimer a donné de l’espoir à son équipe avec une frappe incroyable bien en dehors de la surface pour porter le score à 3-1. La frappe a eu le rythme et le placement parfaits pour dépasser un Neuer tendu. Ce but a redonné vie à Leipzig, mais ils n’ont même jamais pu trouver un deuxième but pour essayer de le rendre intéressant.

Der Bomber : Jamal Musiala

Musiala est entré pendant les arrêts de jeu de la première mi-temps pour Gnabry, blessé. Il a immédiatement fait sentir son impact au début de la seconde mi-temps lorsqu’il a réussi une passe brillante de Davies, a pris la bonne touche et l’a insérée dans le filet de l’autre côté pour porter le score à 2-0. Moins de 10 minutes plus tard, il s’est retrouvé dans la surface et a aidé généreusement le but de Sane avec un ballon qui semblait s’enrouler autour des défenseurs et tombait parfaitement pour que Sane puisse taper.

Fußballgott : Joshua Kimmich

Kimmich a joué 90 minutes très difficiles dans un milieu de terrain très décousue. Sa présence a été ressentie tout au long du match, alors qu’il s’asseyait devant la défense pour aider à détourner les attaques de Leipzig. Comme toujours, il s’est également impliqué dans l’attaque. Bien que, pas aussi dangereux que nous l’avons vu, son service dans la surface depuis les coins avait l’air bien. Son meilleur moment en attaque est survenu dans les arrêts de jeu à la fin du match où il a joué une passe parfaitement synchronisée à Choupo-Moting pour le mettre en tête-à-tête avec le gardien de but. Choupo-Moting l’a marqué et Kimmich récupère une autre passe décisive.

Le Kaiser : Alphonso Davies

Nous avons assisté à une performance vintage d’Alphonso Davies aujourd’hui. Après avoir reçu un petit coup alors qu’il était en service international, nous craignions qu’il ne soit pas disponible pour ce match, mais heureusement, nous l’avons eu. Davies a pourchassé les attaquants de Leipzig chaque fois qu’il a été appelé à le faire. Il a rendu frustrant pour eux de garder la possession sur les ailes, de se refermer sur eux et de reprendre le ballon. Nous avons également vu sa vitesse emblématique de roadrunner qui s’est transformée en aide pour le but de Musiala. Peu de temps après la mi-temps, Davies a bombardé le côté gauche et a trouvé Musiala dans la surface prêt à marquer. Pas aussi bon que sa passe décisive contre Barcelone, mais proche.

Maître du match : Leroy Sane

Sane a été très actif pendant les 90 minutes complètes, en particulier en seconde période lorsque le Bayern a remplacé Lewandowski et Müller. Sa capacité à faire des courses derrière la défense a gardé Leipzig sur ses gardes toute la nuit. Les premières touches de Sane sur bon nombre de ces pièces étaient phénoménales et divertissantes à regarder. Après quelques occasions décentes, Sane a finalement inscrit son but à la 54e minute pour donner l’avantage au Bayern 3-0. Alors que cela semblait n’être qu’un simple tapotement, Sane a bien fait de rester derrière Musiala et d’attendre que la passe lui vienne. Tout était parfait et le but a mis le match hors de portée pour Leipzig. Dans l’ensemble, une solide performance pour le numéro 10 du Bayern.