Match Awards pour la victoire 6-0 de l’Allemagne sur l’Arménie

Echange de maillot : Henrikh Mikhitaryan

Mikhitaryan a fait un excellent travail en tant que capitaine de son équipe dans une situation difficile. Tout au long du match, il a réussi à libérer ses coéquipiers avec des passes décentes, mais l’Arménie n’a tout simplement jamais été en mesure d’enchaîner plus de quelques passes avant que la défense étouffante de l’Allemagne ne prenne le dessus. Heureusement pour l’ancien joueur de Dortmund, son équipe occupe toujours la deuxième place du groupe de qualification et a très bien fait jusqu’à ce soir.

Le bombardier : Timo Werner

Werner a marqué un but pour le deuxième match consécutif, clôturant une première mi-temps de quatre buts pour l’Allemagne à la 45e. L’attaquant du Chelsea FC a également aidé Marco Reus à marquer à la 35e minute. Il a presque eu une autre passe décisive, alors qu’il aurait pu tirer, mais il semblait qu’il essayait d’aider Gnabry à obtenir son tour du chapeau, mais malheureusement, le ballon a été dégagé. Timo semble se réchauffer pour l’Allemagne. Espérons qu’il continue à trouver la confiance et le sang-froid dans sa finition.

Fußballgott : Léon Goretzka

Goretzka a été impliqué dans presque tous les aspects du match de ce soir. Il a joué 90 minutes solides, gérant le milieu de terrain et créant des opportunités offensives. Sa magnifique passe décisive a permis le premier match de Gnabry dès le début et il a été impliqué dans la préparation du deuxième de Gnabry, avant de récolter une deuxième passe décisive sur le but de Werner à la 45e minute. Goretzka a également tenté d’inscrire son propre but avec quelques tirs ambitieux de l’extérieur de la surface, dont deux cadrés et ont forcé le gardien arménien à faire un arrêt. Globalement, une excellente soirée du milieu de terrain du Bayern Munich.

Le Kaiser : Jonas Hofmann

La défense allemande n’a pas eu grand-chose à faire dans la nuit, mais la ligne de fond – y compris Hoffman – a été rapide à nettoyer et à mettre en danger avant que quoi que ce soit n’arrive à Manuel Neuer. Hoffman était également actif sur les ailes, s’avançant pour aider à l’attaque. Il a réussi deux tirs au but, dont son incroyable frappe de l’extérieur de la surface après qu’un corner lui ait été dévié. Il avait l’angle et le placement parfaits pour donner une avance de 5-0 à l’Allemagne à la 52e minute. C’était le premier but de Hoffman pour l’Allemagne.

Maître du match : Serge Gnabry

Serge Gnabry du Bayern a donné un bon départ à l’Allemagne avec un doublé précoce en 15 minutes. Son premier but est venu à la sixième minute. Mis en place par une passe décisive de Goretzka, Serge a pris le ballon sur une demi-volée et l’a skié dans le haut des filets du but. Moins de dix minutes plus tard, une balle de Reus a été simulée (ou soufflée) par Werner et a atterri aux pieds de Gnabry. Il a lancé un autre ballon sur le gardien de but à bout portant, déviant cette fois la jambe tendue du gardien, du poteau éloigné et dans le filet. Jusqu’à son départ en seconde période, Gnabry est resté actif dans la surface, créant plus d’opportunités d’attaque pour lui-même et ses coéquipiers.