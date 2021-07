Match Awards pour le match nul 2-2 du Bayern Munich contre l’Ajax

Le Bayern Munich a joué un match nul 2-2 avec l’Ajax, et le match a montré des signes prometteurs. Bien qu’étant la deuxième équipe du club, les joueurs ont livré de bonnes performances et ont rendu les fans fiers. Voici qui s’est démarqué.

Honnêtement, je ne connais pas assez l’équipe de l’Ajax pour les commenter équitablement, mais Tadic a été assez actif tout le match. Il était une épine constante du côté de la défense, et ils ont dû faire face à lui plusieurs fois. Il a également forcé une ou deux sauvegardes décentes de Sven Ulreich, cela doit donc signifier qu’il était une menace, non? Je me souviens qu’il était une poignée pour le Bayern lorsque nous avons affronté l’Ajax en Ligue des champions il y a trois ans. Les choses n’ont pas beaucoup changé depuis.

Nianzou a finalement montré pourquoi le Bayern a investi en lui avec une solide performance. Le jeune Français a fait une bonne sortie aujourd’hui, s’associant bien avec son compatriote défenseur central Dayot Upamecano et gardant la défense du Bayern ferme jusqu’à son remplacement.

Considérant que les deux buts de l’Ajax sont dus à une erreur de gardien de but et à un coup de pied arrêté, il est sûr de dire que la défense du Bayern n’était pas à moitié mauvaise, et Nianzou était au centre de celle-ci. Avec peu, voire aucune, plus de signatures estivales à espérer, Nianzou pourrait être appelé plus souvent que prévu cette saison. Tant qu’il continue à faire ce qu’il a fait aujourd’hui, beaucoup de fans du Bayern peuvent être excités. Oh, et ai-je mentionné qu’il avait marqué son premier but sous le maillot du Bayern ? Continue comme ça, Tanguy.

Maintenant, c’était un choix difficile, car le milieu de terrain était la partie la moins impressionnante de l’équipe du Bayern aujourd’hui. Cuisance et Torben Rhein étaient chargés d’ancrer le milieu de terrain et de faire le lien entre la défense et l’attaque. Le premier était à peu près invisible dans les phases d’ouverture, mais il a grandi dans le jeu comme l’équipe l’a fait autour de lui, et a fait un certain nombre de passes et de mouvements décents tard en première mi-temps et en seconde mi-temps. Ce n’était pas une performance parfaite, bien sûr, mais ce n’était pas une horrible non plus. Si je me souviens bien (n’hésitez pas à me corriger si je me trompe), Cuisance a également joué un rôle majeur dans la préparation des deux buts, en particulier le deuxième de Nianzou.

En fait, j’avais en fait Joshua Zirkzee pour ce prix, parce que je pensais qu’il était très actif et partout dans l’attaque et la défense au début du match. Mais alors CETTE miss est arrivée et j’ai pratiquement perdu tout espoir. Choupo, quant à lui, a commencé le match lentement comme le reste de ses coéquipiers, mais a accéléré le rythme et a marqué l’égalisation importante. Ses mouvements n’étaient pas trop mauvais non plus, et même si ses tirs auraient pu être un peu meilleurs, eh bien, il n’est pas Robert Lewandowski. Il était toujours une bonne influence en attaque aujourd’hui et a marqué le but qu’il méritait.

Est-ce un autre Alphonso Davies en devenir ? Richards a été exceptionnel au poste d’ailier gauche aujourd’hui, attaquant avec enthousiasme et aidant également en défense. Maintenant, je ne sais pas s’il a aussi bien joué parce qu’il jouait dans un dos trois/cinq, ou s’il est juste aussi bon dans un dos quatre aussi, mais quoi qu’il en soit, il était partout.

Ce fut une performance immense de la part de l’Anglais, et c’est particulièrement encourageant pour Julian Nagelsmann et son équipe, étant donné que Richards sera très probablement l’arrière gauche partant pour au moins quelques matchs au début de la saison. Davies et Lucas Hernandez étant tous deux sur la touche en raison de blessures, c’est à Richards de se montrer à la hauteur et de performer du mieux qu’il peut. S’il continue à jouer comme il l’a fait aujourd’hui, le Bayern n’aura pas grand-chose à craindre avant le retour de Phonzie et Lucas. Espérons.

Prime: Bravo aux dix jeunes qui sont venus pour la dernière demi-heure du match. Ils avaient l’énorme tâche de tenir l’Ajax à distance pendant environ trente minutes, une équipe de l’Ajax qui avait probablement une tonne d’expérience en plus qu’eux. À leur crédit, les jeunes n’ont pas reculé, mais ils étaient fougueux, agressifs et n’avaient pas peur de porter la bataille à l’Ajax. En conséquence, l’équipe n’a pas réussi à marquer plus de buts, mais n’en a encaissé aucun non plus, et ils ont finalement terminé le match avec un résultat équitable. Bravo à eux !