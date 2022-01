Match de championnat national des éliminatoires de football universitaire : aperçu Alabama-Géorgie, comment regarder et plus

L’Alabama et la Géorgie se rencontreront pour le championnat national de football universitaire lundi soir au Lucas Oil Stadium à Indianapolis.

Le match pour le titre national est une revanche du championnat SEC en décembre et également une revanche du championnat national 2017-18 entre les deux écoles dans lesquelles Tua Tagovailoa a déclenché un retour et le Crimson Tide a remporté le match en prolongation, 26-23.

Le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young (9) lance une passe contre Cincinnati lors de la première moitié du match de demi-finale des éliminatoires de football universitaire de la NCAA de Cotton Bowl, le vendredi 31 décembre 2021, à Arlington, au Texas. (Photo AP/Jeffrey McWhorter)

L’Alabama en est à son cinquième match pour le titre national depuis l’aube des éliminatoires du football universitaire. L’équipe a battu Cincinnati en demi-finale pour arriver ici. Le Crimson Tide, dirigé par le quart-arrière Bryce Young, vainqueur du trophée Heisman, n’a qu’un seul défaut à son palmarès – un bouleversement par Texas A&M.

Young, un étudiant en deuxième année, totalise 4 503 verges par la passe et 46 passes de touché cette saison. Il dirige une attaque qui a vu la domination de Brian Robinson Jr., qui a couru pour 1 275 verges et 14 touchés, et de Jameson Williams, qui a 75 attrapés pour 1 507 verges et 15 touchés. John Metchie III mène l’équipe dans les réceptions avec 96 et a 1 142 verges et huit touchés, mais ne peut pas jouer dans le match pour le titre en raison d’une blessure.

Le secondeur Henry To’oTo’o mène l’équipe avec 105 plaqués et son collègue secondeur Will Anderson Jr. s’est imposé cette saison avec 17,5 sacs. Plusieurs arrières défensifs de l’Alabama sont à égalité avec trois interceptions – DeMarcco Hellams, Jalyn Armour-Davis et Jordan Battle.

La défense de la Géorgie est l’une des plus féroces du football universitaire.

La défaite des Bulldogs contre l’Alabama le mois dernier était leur seule de la saison et les 41 points qu’ils ont accordés dans la défaite étaient le plus qu’ils ont permis toute la saison. Avant cela, c’était 17 points dans une victoire de 41-17 contre le Tennessee.

Le joueur de ligne défensive de Géorgie Jordan Davis (99) est soulevé dans les airs par le porteur de ballon Zamir White (3) et le joueur de ligne offensive Justin Shaffer (54) après avoir marqué un touché dans la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA contre Charleston Southern, samedi, novembre 20 2021 à Athènes, Géorgie (AP Photo/John Bazemore)

Le secondeur Nakobe Dean mène son équipe avec 69 plaqués et il mène avec six sacs. L’Alabama devra également affronter Jordan Davis qui a terminé sa saison senior en tant que vainqueur du prix Chuck Bednarik et du trophée Outland.

La Géorgie devra compter sur Stetson Bennett pour pousser l’offensive au niveau supérieur afin de dépasser l’Alabama. Bennett a 2 638 verges par la passe et 27 touchés par la passe cette saison. Le porteur de ballon Zamir White a 772 verges au sol et 10 touchés au sol. James Cook a couru pour 651 verges au sol et sept touchés. L’ailier rapproché Brock Bowers mène l’équipe avec 52 attrapés pour 846 verges et 12 touchés.

Dans l’ensemble, la domination de l’Alabama sur le football universitaire a le plus fait parler d’elle. Nick Saban vise son septième championnat en tant qu’entraîneur-chef du Crimson Tide et son 16e dans l’histoire de l’école. La Géorgie n’a pas remporté de championnat national depuis 1980. Une victoire sur l’Alabama serait un gros bouleversement.

L’entraîneur-chef Kirby Smart des Georgia Bulldogs fait des gestes sur la touche au quatrième trimestre contre les Georgia Tech Yellow Jackets au Bobby Dodd Stadium le 27 novembre 2021 à Atlanta, Géorgie. (Adam Hagy/.)

Voici quelques autres choses que vous devriez savoir.

Date: 10 janvier 2022

Heure (HE): 20h

la télé: ESPN

Emplacement: Indianapolis

Stade: Stade Lucas Oil

Champions nationaux récents

L’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban, quitte le terrain après sa victoire contre l’Ohio State lors d’un match de championnat national de la NCAA College Football Playoff, le mardi 12 janvier 2021, à Miami Gardens, en Floride. L’Alabama a gagné 52-24. (Photo AP/Lynne Sladky)

2020-21: Alabama

2019-20: LSU

2018-19: Clemson

2017-18: Alabama

2016-17: Clemson

2015-16: Alabama

2014-15: État de l’Ohio