Match de crise cardiaque entre Gabriel Escobar et le Bulgare Daniel Asenov à Tokyo

La dernière balle du équipe espagnole de boxe à Tokyo. Après les déceptions de Gazi Khalidov Oui Enmanuel Reyes Pla La boxe espagnole n’a plus qu’un combattant dans la mêlée, Gabriel Escobar. Le combattant de Léganes un adversaire coriace qui sait bien est mesuré, à Daniel Asenov, Dans un nouveau combat qui s’annonce très équilibré et dans les petits détails, le courage et savoir nager et ranger ses vêtements seront les clés de la chance dans le tournoi pour les deux concurrents.

Daniel Asenov (24 ans) a été champion de L’Europe  en 2015 et 2017 et Gabriel Escobar à partir de 2019 ; c’est-à-dire qu’à eux deux ils ont remporté les trois derniers championnats d’Europe et ce samedi ils s’affrontent en raison de problèmes de tirage au sort en huitièmes de finale. Ce sont en fait deux combattants qui se connaissent, qui se sont conquis. Le dernier face à face entre les deux était pour Escobar à la fin de Minsk, Biélorussie) du Championnat d’Europe 2019, qui étaient aussi les Jeux européens 2019. Gabriel a gagné 3-2 par décision partagée, ce qui parle déjà de l’égalité qui peut exister entre ces deux prétendants sur le ring de Tokyo.

Face à face, les deux derniers champions d’Europe. Ils se connaissent bien et un match serré est attendu

Asenov est toujours un boxeur plus agressif, il est toujours à l’attaque, mais, au contraire, il néglige parfois un peu la défense, qui devra chercher à profiter du boxeur espagnol. Escobar devra surveiller le gros volume de mains que lance le Bulgare et rester fidèle à ses principes, comme celui de l’efficacité au contre, avec de la place pour frapper et bouger.

Par conséquent, un combat difficile devrait donner un pronostic. Un combat qui ne convient pas aux âmes sensibles, qui en Espagne peut être vu en direct à partir de 10h30.

