“ Match du jour ”: comment Genesis a passé ses samedis

Savez-vous lequel Genèse la sortie les a-t-il fait chanter à propos de la plus longue émission télévisée de football au monde? Ou, sur une autre chanson, sur les oiseaux qui ont pris des photos de pot sur les touristes à Trafalgar Square? La réponse est l’EP qui leur a donné leur première apparition dans le Top 20 des singles britanniques.

La seule façon de passer votre samedi

La sortie à trois titres Spot The Pigeon a fait ses débuts lors du compte à rebours britannique le 28 mai 1977. La réponse à notre première question se trouve dans la piste principale, “Match du jour,” le salut du groupe à la grande institution de football du samedi soir (qui à ce stade avait 13 ans dans sa course épique, qui se poursuit à ce jour). “Le match du jour est la seule façon de passer votre samedi”, s’est enthousiasmé Phil Collins, avec une vidéo filmée sur le terrain Loftus Road des Queen’s Park Rangers, côté Londres.

Celui sur les oiseaux antisociaux – qui ont également laissé leur marque sur le toit du ministère des Affaires étrangères et fait leur lit à partir de «trombones et billets de bus» – était «Pigeons.» La troisième piste, une pièce de près de sept minutes occupant l’ensemble de la face deux, était souvent sous-estimée “À l’intérieur et à l’extérieur,” notable comme l’adieu effectif à la Genèse de Steve Hackett.

Restes “ Wind And Wuthering ”

Les trois chansons étaient des restes des sessions de Wind & Wuthering, l’album Genesis actuel de l’époque, sorti en décembre précédent. Le groupe a estimé qu’ils ne correspondaient pas vraiment à l’ambiance du disque. Alors que “Inside and Out” – co-écrit par Hackett et avec un brillant solo de synthétiseur par Tony Banks – aurait été un ajout intéressant, la sensation de coquelicot de “Match Of The Day” et la nature fantaisiste de “Pigeons” peut-être mieux servi par le format EP. «Inside and Out» et «Pigeons» peuvent les deux être achetés sur la compilation Archive # 2 (1976-1992).

À cette époque, Genesis n’avait que un précédent single du Top 40 britannique à leur nom, 1974: «Je sais ce que j’aime (dans ta garde-robe)». The Spot The Pigeon EP est entré dans le classement au n ° 41 et a fait un bond impressionnant en deuxième semaine au n ° 14, sa position la plus élevée en sept semaines.

Achetez ou diffusez «Match Of The Day» sur l’anthologie de divers artistes Refugees: A Charisma Records Anthology 1969-1978.

