Match hors championnat abandonné après que le joueur a tenté de se mesurer à l’arbitre, a frappé à plusieurs reprises l’adversaire pour déclencher une bagarre sur le terrain, puis a été expulsé du club

Un match hors championnat a été abandonné lundi après qu’un joueur ait répondu furieusement à son expulsion en se confrontant à l’arbitre avant de donner des coups de poing aux joueurs adverses.

L’affrontement entre Dorking Wanderers et Epsom et Ewell a sombré dans le chaos lorsqu’un joueur à l’extérieur a attaqué l’officiel et ses adversaires en réponse à un carton rouge.

TWITTER

Le joueur affronte l’arbitre

TWITTER

Il a ensuite lancé des coups de poing en direction des joueurs adverses

Le match a ensuite été suspendu et Dorking a remporté une victoire 3-0.

Des vidéos de l’incident ont circulé sur les réseaux sociaux peu de temps après, ce qui a montré la réaction furieuse du joueur après avoir été licencié.

On peut voir le joueur se redresser et pousser l’arbitre avant de donner des coups de poing à l’adversaire alors qu’il tentait d’atténuer la situation.

Les fans peuvent être entendus dire qu’il n’était sur le terrain que « pour quelques minutes ».

Epsom a confirmé que le contrat du joueur avait été résilié avec effet immédiat en raison de ses actions après l’affrontement.

La déclaration du club se lit comme suit : « Epsom et Ewell Football Club aimeraient présenter nos excuses aux officiels et aux joueurs d’aujourd’hui de Dorking.

« Nous ne tolérerons pas ce comportement dans notre club et sommes mortifiés par les scènes du match d’aujourd’hui.

« Le joueur en question a été libéré par le club avec effet immédiat.

«Nous tenons à remercier Dorking pour son hospitalité aujourd’hui et à nouveau nous excuser pour le match d’aujourd’hui. Ce genre d’action n’a pas sa place dans le football ou dans la société.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org