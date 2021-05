Match nul 0-0 entre CF Intercity et Villarreal C en demi-finale

23/05/2021 à 10h39 CEST

De son côté, le groupe Villarreal a réussi à arracher la place à la À. Saguntino. Avec ce résultat, il disputera enfin la finale des éliminatoires de promotion de la troisième division après avoir battu tous ses rivaux lors des précédents éliminatoires.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-0.

Bien que le match se soit terminé 0-0, une prolongation était nécessaire car les deux équipes étaient à égalité de buts. Pendant la première partie des prolongations, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc cette première partie s’est terminée sur le même résultat initial, 0-0.

Enfin, dans la seconde moitié des prolongations, aucune des deux équipes n’a réussi à marquer, terminant le match avec un score final de 0-0.

Le technicien de la Intercity, Gustavo Siviero, a donné accès au champ à Écuyer, David Torres, Jordan, Fruit Oui Victor Banegas remplacer Herrera, Piquier, Martin Bellotti, Nuñez Oui Noix de coco, tandis que de la part du Villarreal, Igor Taševski remplacé Antonio jésus, Franc, Lanchi, Pascal, Kabashi Oui Josema Vivancos pour Antonio Pacheco, Andres Campos, Ivan Ramos, Binu bairam, Forés Oui Jorge Carlos.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Martin Bellotti, du Intercity et trois à Ivan Ramos, Antonio Pacheco Oui Binu bairam du Villarreal.

Après le match, il disputera la finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division dans les prochains jours, tandis que le Villarreal C a été éliminé de la compétition.

Fiche techniqueCF Intercity:Manu Herrera, Álvaro Pérez, Egea, Peña, Marc, Martín Bellotti (Jordanie, min 87), Coco (Víctor Banegas, min 90), Jose García, Nuñez (Fruit, min 90), Piquero (David Torres, min 0,76) et Herrera (Escudero, min 76)Villarreal C:Duran, Forés (Kabashi, min 90), Antonio Pacheco (Antonio Jesús, min 63), Jorge Carlos (Josema Vivancos, min 90), Binu Bairam (Pascual, min 90), Iván Ramos (Lanchi, min. 90), Aitor Gelardo, Abraham, Carlos, Andrés Campos (Franco, min 63) et GuerreroStade:Poliesportiu de Sant JoanButs:0-0