Match nul entre le Houston Dynamo et le FC Dallas

22/08/2021 à 04h44 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade de la boussole BBVA et qui a affronté le Dynamo de Houston et à FC Dallas il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. Le Dynamo de Houston arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Véritable lac salé par un score de 2-1 et avec une séquence de quatre défaites consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe Frisco, le FC Dallas il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Sondeurs de Seattle. Après le résultat obtenu, l’équipe de Houston s’est placée en treizième position, tandis que la FC Dallas il est resté à la dixième place à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Dynamo de Houston, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but sur penalty de Picault à la 25e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La seconde moitié du match a commencé face à face pour l’équipe de Frisco, qui a égalisé grâce à un but de Bourgeois à la minute 54. Plus tard, une nouvelle occasion a augmenté le score des visiteurs grâce à un but de Pépi à 59 minutes, il a laissé un 1-2 en faveur du FC Dallas. Mais plus tard le Dynamo de Houston à la 73e minute, il a égalisé avec un but de Véra, terminant ainsi le match avec le résultat de 2-2.

Le technicien de la Dynamo de Houston, Onglet Ramos, a donné accès au champ à Lassiter remplacement Carrasquilla, tandis que de la part du FC Dallas, Luchi González remplacé Martinez, Obrián, Elmedkhar et Les haies pour Bressan, Vargas, Schön et Martinez.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, deux pour Maxi Urruti et Cérén, du Dynamo de Houston et quatre pour Cerrillo, Schön, Acosta et Les haies, de l’équipe Frisco.

Après cette égalité en fin de match, le Dynamo de Houston il se situait à la treizième position du tableau avec 19 points. Pour sa part, FC Dallas avec ce point, il a obtenu la dixième place avec 22 points à la fin du match.

Fiche techniqueDynamo de Houston :Mari & cacute ;, Hadebe, Parker, Lundqvist, Valentin, Cerén, Vera, Carrasquilla (Lassiter, min. 78), Picault, Dorsey et Maxi UrrutiFC Dallas :Jimmy Maurer, Bressan (Martínez, min.6), Burgess, Hollingshead, Twumasi, Acosta, Cerrillo, Jesús Ferreira, Schön (Elmedkhar, min.58), Vargas (Obrián, min.46) et PepiStade:Stade de la boussole BBVAButs:Picault (1-0, min. 25), Burgess (1-1, min. 54), Pepi (1-2, min. 59) et Vera (2-2, min. 73)