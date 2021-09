Match nul entre Pachuca et América (1-1)

29/09/2021

Les Pachuca et le Amérique lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce mercredi dans le Stade Miguel Hidalgo. Les Pachuca Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 1-0 sur le Necaxa. Du côté des visiteurs, le Amérique a récolté un nul nul contre le Chivas Guadalajara, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe à domicile est quinzième, tandis que le Amérique il était le leader de la MX Opening League.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour lui Pachuca, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but de Gustavo Cabral à la minute 33. Cependant, le Amérique a obtenu l’égalité grâce à un but de Salvador Reyes juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

En deuxième période, les deux Pachuca et le Amérique Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points se sont répartis entre les deux équipes (1-1).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Pachuca a donné accès à Romario Ibarra, Miguel Tapias, Ismaël Sosa et Antonio Figueroa pour Bryan González, Miguel Herrera, Harold mosquée et Jorge Hernandez, Pendant ce temps, il Amérique a donné accès à Jordanie silva, Richard Sanchez, Roger Martinez, Federico Vinas et Nicolas Benedetti pour Miguel Layun, Fernando Madrigal, Francisco Cordoue, Henri Martin et Allvaro Fidalgo.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Nicolas Ibañez par le Pachuca déjà Emmanuel Aguilera par l’équipe de Coyoacanense.

Après cette égalité en fin de match, le Pachuca il a été classé 15e dans le tableau avec 10 points. Pour sa part, Amérique avec ce point, il a obtenu la première place avec 21 points à la fin du match.

L’équipe qui a joué le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Puebla, Pendant ce temps, il Amérique jouera contre lui Pumas UNAM.