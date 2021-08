Match vital pour Luis Enrique

31/08/2021 à 13:32 CEST

pari

L’Espagne, qui mène le groupe B de la qualification pour la Coupe du monde, affrontera ce jeudi ce que l’on suppose être son plus grand rival dans la lutte pour la première place et qui donne une passe directe à Qatar 2022 : la Suède. Pour remporter la victoire contre les Scandinaves, Luis Enrique a convoqué l’essentiel des joueurs qui ont mené à l’Eurocup (sans madridistas

Il va sans dire que la Suède est une vieille connaissance de l’équipe espagnole. Sans aller plus loin, Lors du Championnat d’Europe organisé l’été dernier, ils étaient également des rivaux de groupe et ils se sont affrontés lors des débuts des deux équipes dans le tournoi. Le match s’est terminé sur un match nul et vierge, et bien que l’Espagne ait géré le match du début à la fin et ait eu des chances de prendre les trois points, celles dirigées par Janne Andersson ont également pu remporter la victoire grâce à deux actions individuelles de l’attaquant de la Real Sociedad. , Alexandre Isak.

Pour une réunion aussi vitale, un scénario de jeu similaire est attendu. La Suède est un rival qui sait comment jouer l’Espagne. La vérité est que leurs approches ont toujours été les mêmes, à la fois dans le match susmentionné et dans les deux de la phase de qualification pour l’Eurocup, où elles ont également coïncidé : défense organisée avec deux lignes de 4 derrière le ballon attendant l’échec de l’adversaire à aller à l’encontre avec deux hommes rapides à l’étage.

Donc, Les hommes de Luis Enrique devraient porter le poids du match et dominer la possession du début à la fin. Même si l’absence de Pedri sera sensible, l’Espagne dispose de nombreux joueurs de qualité suffisante pour remplacer la jeune promesse du football espagnol; En attaque, Morata devrait être celui qui occupe le haut de l’attaque, même si l’entraîneur asturien pourrait choisir de placer Ferrán Torres avec un faux 9, une position dans laquelle le Valencien se développe à merveille à Manchester City.

Quoi qu’il en soit, L’Espagne doit gagner dans le début le plus difficile du groupe. Il est actuellement le leader avec 7 points, mais il a un match de plus que les Suédois (6 points), donc tout ce qui signifie perdre sera un problème. Rappelons que les dix champions de chacun des groupes européens se qualifieront directement. Les dix deuxièmes plus deux autres équipes de la Ligue des Nations, 12 au total, joueront trois places en playoffs directs.

