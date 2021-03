Matches, horaires et dates des quarts de finale des Champions

19/03/2021 On à 13:38 CET



Ce vendredi 19 mars, les salles du Ligue des Champions 2020/2021 et le Real Madrid fera face au Liverpool. La demande est maximale et, avec la finale en Turquie à l’horizon, les huit équipes encore en vie tenteront de vaincre leurs rivaux pour soulever l’orejona au stade olympique d’Atatürk.

MATCHS DE FINALE DES CHAMPIONS QUARTIER

Au total, trois équipes anglaises (Manchester City, Liverpool et Chelsea), deux allemands (Bayern et Borussia Dortmund), un espagnol (Real Madrid) un français (Paris Saint-Germain), et un surprenant portugais, Porto, seront les en charge de nous offrir un quart de finale à la hauteur de la plus haute compétition européenne. L’affiche, dans un premier temps, le prévoit.

DATES POSSIBLES

6/7 avril: Quarts de finale, match aller

13/14 avril: Quarts de finale, match retour

27/28 avril: demi-finales aller

4/5 mai: demi-finales, match retour

29 mai: Finale – Stade olympique d’Atatürk

Lors du tirage au sort de ce vendredi à Nyon, les paires de demi-finales ont également été tirées au sort. Le vainqueur du match nul entre le FC Porto et Chelsea, affronterait le Real Madrid ou Liverpool. En revanche, celui qui sort victorieux de Manchester City – Borussia Dortmund, affrontera celui qui parvient à passer l’étape au Bayern Munich – PSG.

La route vers Istanbul est tracée! 😍 Quelles 2 équipes participeront à la finale? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 19 mars 2021

En cas d’atteindre la finale, les équipes se sont affrontées dans la partie Real Madrid de la surface, ils seraient des visiteurs en Turquie.