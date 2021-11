Matchmaking Dating Otome ‘Cupid Parasite’ est maintenant disponible en Amérique du Nord

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Depuis que cette horrible pandémie s’est propagée en ville, il a été très difficile de faire beaucoup de choses. Tirer la langue aux gens dans les supermarchés est difficile à faire avec un masque. Lécher des objets est un peu plus mal vu que d’habitude. Et embrasser ? Embrasser est probablement la pire chose que vous puissiez faire quand il y a une maladie mortelle qui traîne.

Ouais. Regarde tous ces garçons à embrasser

Dieu merci, nous avons des jeux vidéo comme Cupid Parasite, où vous pouvez vous embrasser à cœur joie sans risquer la santé et la sécurité de qui que ce soit ! La comédie romantique otome – cela signifie que c’est un jeu de rencontres, généralement destiné aux femmes – est maintenant disponible en Amérique du Nord, avec une date de sortie le 5 novembre pour l’Europe.

Le jeu parle de Lynette, une marieuse qui est secrètement Cupidon, qui se retrouve impliquée dans sa propre romance alors qu’elle essaie de mettre en place d’autres personnes. Il y a cinq hommes « sans espoir » parmi lesquels choisir, qui sont apparemment son plus grand défi, car ils sont tous très mauvais en amour.

Il existe également une édition limitée, qui coûte 82,00 £ / 94,99 $ et est livrée avec un boîtier en acier, un livre d’art, des porte-clés, une bande-son et une carte à collectionner ; une édition physique « Day One », qui coûte 54,98 £ et comprend 6 cartes à collectionner, des autocollants et une affiche ; et une édition standard pour 49,99 $, qui n’est que le jeu physique plus une carte à collectionner.

Un correctif sera disponible « dans environ 4 semaines » pour résoudre les problèmes de dialogue, de grammaire et de débordement de texte.

Allez-vous attraper Cupid Parasite ? Faites le nous savoir dans les commentaires!