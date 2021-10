Matchmaking, shopping ivre et bagarres publiques ⋆ .

(Photos : Canal 5)

De nombreux résidents de Summer Bay se préparent à faire des bêtises sur Home and Away cette semaine. Tori et Christian ne peuvent pas décider du lieu du mariage, alors ils se tournent plutôt vers le vin – seulement pour se réveiller avec des maux de tête et la réalisation qu’ils ont commandé des fournitures plutôt somptueuses la veille…

Pendant ce temps, Chloé et Ryder font de leur mieux pour lancer leur service de plats à emporter mexicains en secret afin qu’ils puissent utiliser la cuisine du Diner après les heures de travail. Mais quand Irene et Leah se présentent pour faire un inventaire, Ryder est obligé de réfléchir rapidement pour les faire partir et plonge le café dans l’obscurité… son plan risqué sera-t-il payant ?

Ailleurs, Felicity continue de causer des ennuis alors qu’elle entraîne deux gars dans une bagarre publique à son sujet – et ils détruisent le parc de caravanes. Plus tard, elle rencontre Tane et essaie de l’attirer dans son lit… sera-t-il capable de résister à ses charmes ?

Voici ce qui s’en vient sur Home and Away pour la semaine commençant le lundi 4 octobre.

Tori et Christian se saoulent et commandent de somptueuses fournitures de mariage

Même si le mariage est de retour, Tori et Christian ne semblent pas d’accord sur quoi que ce soit à propos de leur grand jour, et ils continuent à se battre pour trouver le lieu idéal. Ils essaient d’attirer Justin et Leah dans la conversation, mais le couple horrifié quitte immédiatement la maison. À leur retour, ils voient Tori et Christian toujours sur le canapé – mais ils ont ouvert le vin et ont commencé à commander des fournitures en ligne… les gâteaux sont en route…

Logan avertit Dean de ne pas repousser Ziggy pendant sa kiné

Ziggy a eu du mal à gérer la mauvaise humeur de Dean alors qu’il commence la physiothérapie, et elle retourne à l’hôpital avec Logan et Mackenzie à ses trousses. Cependant, l’hostilité de Dean continue et il les repousse tous. Logan, expérimenté avec de tels patients, n’est pas dérouté. Lorsque les femmes sont parties, il demande à Dean si repousser sa petite amie est la bonne chose à faire. Il poursuit en disant qu’il a vu beaucoup de gars dans l’armée repousser leurs proches alors qu’ils récupéraient – ​​et ils ne revenaient pas toujours…

Chloe et Ryder trompent Leah et Irene pour qu’elles quittent le Diner

(Photo : Canal 5)

Chloé et Ryder ont essayé de lancer secrètement leur service de plats à emporter mexicains en utilisant la cuisine industrielle du Diner après les heures de travail. Cependant, tout comme Chloé parvient à faire sortir tout le monde, Irene et Leah reviennent pour faire un bilan de fin de soirée. Chloé se rend compte que les courses arriveront bientôt, alors Ryder passe à l’action et tire le pouvoir. Il dit aux deux femmes qu’il a entendu un coup dans la boîte à fusibles – mais il peut demander à son compagnon de venir le regarder pendant la nuit. Leah et Irene croiront-elles à l’histoire, ou Chloé et Ryder sont-ils sur le point d’entrer dans un monde d’ennuis ?

Ziggy détourne le téléphone de Mackenzie pour faire du jumelage

Mackenzie a rejeté la suggestion de Logan de sortir ensemble, mais Ziggy pense que le couple pourrait former un couple formidable. Ignorant l’insistance de son amie sur le fait qu’elle ne veut plus de drame dans sa vie, elle réquisitionne le téléphone de Mack et envoie un SMS à Logan. Dean essaie de l’arrêter, mais lorsque l’esprit de Ziggy est réglé… plus tard, dans l’ascenseur de l’hôpital, Mack reçoit un appel d’un numéro inconnu et réalise rapidement ce que Ziggy a fait. Après une conversation gênante, elle retourne dans la chambre de Dean pour en discuter avec sa petite amie…

Mackenzie est horrifiée lorsque Logan s’évanouit devant elle

(Photo : Canal 5)

Mackenzie a été indécise quant à l’opportunité de poursuivre une relation amoureuse potentielle avec le nouveau docteur Logan, et après quelques réflexions, elle lui laisse un message vocal gênant. Cependant, il ne lui répond pas pendant plusieurs heures, et elle devient convaincue qu’il joue avec elle. À l’hôpital, Dean lui dit que Logan est un bon gars, mais Mack ne peut pas être convaincu – puis elle tombe sur Logan dans le couloir. Elle laisse sortir toute sa colère et attend une réponse de sa part, mais à son horreur, il se balance simplement et s’effondre sur le sol devant elle…

Cash est dégoûté par la bagarre publique devant la caravane de Felicity

Cash et Jasmine continuent de s’épanouir en tant que couple, et le couple apprend à se connaître davantage lors d’un deuxième rendez-vous. Cependant, Jasmine craint que Cash ne lui cache quelque chose, car il se claque parfois lorsqu’elle lui pose des questions sur sa vie personnelle. Ses soupçons grandissent lorsqu’elle pose des questions sur sa famille et il se calme complètement. Cependant, leur conversation est suspendue lorsque Roo appelle Cash et lui dit qu’il doit se rendre au parc à caravanes. Jasmine l’accompagne, mais Cash n’est pas impressionné quand il voit Felicity en train d’encourager deux gars dans une bagarre publique alors qu’ils détruisent le parc…

Jasmine découvre que le père de Felicity a été assassiné

(Photo : Canal 5)

Cash s’est présenté au parc de caravanes pour nettoyer les dégâts de Felicity, et quand il va parler à Roo pour essayer de dissiper la situation, Felicity et Jasmine sont laissées ensemble pour parler. Lorsque Jasmine admet que Cash n’a pas beaucoup parlé de sa famille, Felicity révèle pourquoi cela pourrait être le cas – leur père a été assassiné et ils ne savent toujours pas qui l’a fait.

Attristée et horrifiée par la nouvelle, Jasmine se retrouve avec matière à réflexion – jusqu’à ce que Cash se présente, découvre ce que Felicity a dit et dise à Jasmine que ce n’est pas vrai…

Nikau propose un plan pour empêcher Bella de perdre son appareil photo

Nikau a cherché du travail dans la baie, mais quand il demande à Roo in the Diner s’il se passe quelque chose au Bait Shop, elle n’a pas de bonnes nouvelles pour lui. En sortant, il aperçoit une publicité sur le panneau d’affichage de Bella qui met son équipement de photographie en vente. Il interroge Roo pour savoir si c’est vrai et décide de prendre les choses en main. Il demande à Bella pourquoi elle le vend, et elle dit que c’est purement pour de l’argent. Ne voulant pas que Bella abandonne sa passion, mais sachant qu’elle n’acceptera pas son argent, Nikau élabore un plan…

Felicity essaie de poursuivre Tane mais il n’est pas enthousiaste

(Photo : Canal 5)

Tane essaie toujours d’éviter ses sentiments à propos de la rupture avec Ziggy en sortant et en s’amusant. Mia essaie de le joindre mais il décline son offre de dîner. A la plage, Felicity le croise et le convainc d’aller nager avec elle. Cependant, alors que les choses se réchauffent et que Felicity suggère qu’ils rentrent chez eux pour plus de plaisir, Tane refuse.

Plus tard, à Salt, Tane revoit Felicity et ils finissent par prendre un verre – mais Tane précise qu’il n’a toujours pas envie de reprendre là où ils s’étaient arrêtés.

