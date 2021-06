Matchroom et DAZN annoncent une série de combats au Mexique

Matchroom et DAZN ont annoncé une série de nuits de combat en direct du Mexique en association avec Canelo Alvarez et Canelo Promotions, Eddy Reynoso et Clase y Talento. Le premier événement de la nouvelle série en quatre parties du Mexique verra Julio César Martínez (17-1, 13 KO) défendre son titre de poids mouche WBC contre Joel Cordova (12-4-2, 3 KO) dans le Domo Alcade – Code Jalisco à Guadalajara, au Mexique, le 26 juin. Il s’agit de la poursuite de l’accord mondial de cinq ans entre DAZN et Matchroom annoncé la semaine dernière.

“C’est une excellente occasion pour les boxeurs mexicains de poursuivre leurs rêves”, a déclaré Canelo. « Parfois, nos champions doivent voyager à l’étranger pour défendre leurs ceintures et leurs chances d’atterrir. Nous prévoyons d’offrir ces opportunités au Mexique et de donner aux jeunes combattants la possibilité de se développer et de changer leur vie. »

“Je suis très fier d’apporter ce nouveau projet passionnant au Mexique et ces nouvelles opportunités pour nos combattants”, a déclaré Reynoso. “Il y a tellement de talent dans notre pays et ces nouveaux spectacles permettront à nos champions de défendre leurs ceintures dans leur pays et nos prospects ont la possibilité de continuer à grandir.”

Martinez met sa ceinture verte et or en jeu pour la troisième fois pour donner le coup d’envoi du retour de la boxe dans son pays d’origine. Le roi des poids mouches était censé défendre sa ceinture sur l’undercard Alvarez-Yildirim en février, mais une blessure à la main subie au cours de la semaine de combat l’a privé de l’opportunité de combattre McWilliams Arroyo dans l’émission.

Il y a plus d’action pour le titre mondial alors que Daniel Matellon (11-0-2, 6 KO) fait la première défense de son titre WBA des poids mouches légers contre José Argumedo (24-4-1, 15 KO), Matellon a été élevé au rang de régulier champion après avoir remporté le titre intérimaire en février 2020.

Le super léger Gabriel Valenzuela (23-2-1, 13 KO) cherche également à s’appuyer sur son impressionnante victoire à Londres contre Robbie Davies Jr en février.