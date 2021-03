Matchs, dates et heures des quarts de finale de la Ligue Europa 2020/21

19/03/2021 On à 15:21 CET



Des surprises, de grands matchs et des histoires pleines d’anecdotes, sont ce qui a conduit les 8 équipes à se présenter en quarts de finale de la Ligue Europa. Il reste quatre matchs pour la finale à l’Arena Gda & nacute; sk en Pologne, et un de plus pour soulever le précieux trophée et gagner un billet direct pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

MATCHS DE QUATRIÈME LIGUE D’EUROPE

Grenade – Manchester United

Aller: 8 avril

Retour: 15 avril

Arsenal – Slavia Prague

Aller: 8 avril

Retour: 15 avril

Ajax – Rome

Aller: 8 avril

Retour: 15 avril

Dinamo Zagreb – Villarreal

Aller: 8 avril

Retour: 15 avril

La route vers Gda & nacute; sk est définie! 🤩 Qui soulève le 🏆❓#UELdraw | #UEL pic.twitter.com/54x0ACdUXl – UEFA Europa League (@EuropaLeague) 19 mars 2021

Ce concours est le mélange parfait entre équipement historique consolidé et très performant, contre l’ambition de groupes qui, basés sur l’effort, le travail et beaucoup de caractère, ils ont surmonté les tours de qualification pour se tenir dans les quarts.

Rival très compliqué pour Grenade, qui a été le «bogeyman» de la compétition. Il accueillera United à Los Carmenes et devra visiter Old Trafford au retour. De son côté, Villarreal affrontera le Dinamo Zagreb, qui a quitté Tottenham de Mourinho après un retour spectaculaire.

Lors du tirage au sort de ce vendredi à Nyon, les paires de demi-finales ont également été tirées au sort. Le vainqueur du match nul entre Grenade et United devra affronter dans la phase suivante l’Ajax victorieux – Roma. Villarreal est jumelé de l’autre côté de la table, donc, s’ils parviennent à surmonter leur match nul contre Zagreb, ils affronteront Arsenal ou Slavia de Prague.

Les deux équipes espagnoles, Ils ne pouvaient se rencontrer qu’en finale, étant Grenade celui qui agirait comme un local