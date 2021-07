Matchs d’aujourd’hui, tableau, calendrier et résultats

01/07/2021 à 09:32 CEST

Wimbledon 2021 affronte aujourd’hui jeudi 1er juillet, après des journées chaotiques dues à des suspensions de pluie, une nouvelle journée au cours de laquelle il est prévu que les matchs qui clôturent la deuxième journée du Grand Chelem0 puissent se terminer.

Roger Federer, Nick Kyrgios, Ashleigh Barty, Coco Gauff et Elina Svitolina seront quelques-unes des figures qui entrent en jeu aujourd’hui à la recherche d’une place au troisième tour.

Le jeu. # Wimbledon pic.twitter.com/DLSWBr8Fj2 – Wimbledon (@Wimbledon) 30 juin 2021

Au nom de l’Espagne, Paula Badosa, Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Sara Sorribes et Pedro Martínez montent sur le ring pour obtenir leur billet.

O VOIR WIMBLEDON À LA TÉLÉ ?

Vous pouvez suivre tous les matchs en direct, en Espagne, via la plateforme Movistar Plus. Vos chaînes Movistar Sports (composez le 53), Movistar Tennis (composez le 54) et #Va (composez le 8) diffusent les matchs de la journée. Aussi, depuis SPORT Nous vous proposons une couverture complète avec les résultats des matchs et les réactions des protagonistes.

HORAIRE ET JEUX AUJOURD’HUI À WIMBLEDON

Cour centrale

A partir de 14h30

Ashleigh Barty contre Anna Blinkova

Ensuite

Elena Vesnina contre Coco Gauff

Ensuite

Roger Federer contre Richard Gasquet

Piste 1

A partir de 14h00

Alex Bolt contre Cameron Norrie

Ensuite

Carlos Alcaraz contre Daniil Medvedev

Ensuite

Victoria Azarenka contre Sorana Cirstea

Indice 2

A partir de 12h00

Tennys Sandgren contre Alexander Zverev

Ensuite

Elina Svitolina contre Magda Linette

Ensuite

Angélique Kerber contre Sara Sorribes

Piste 3

A partir de 12h00

Andrea Petkovic contre Barbora Krejcikova

Ensuite

Matteo Berrettini contre Botic Van de Zandschulp

Vers 16h

Gianluca Mager contre Nick Kyrgios

Piste 14

14h00

Pedro Martinez contre Gaël Monfils

Piste 15

Pas avant 13h30.

Roberto Bautista vs Miomir Kecmanovic (6-3, 6-3, 6-7 (3) et 3-2 pour les Espagnols avant suspension)

Piste 17

A partir de 12h00

Ioulia Putintseva contre Paula Badosa