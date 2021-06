Matchs d’aujourd’hui, tableau, calendrier et résultats

30/06/2021 à 9h53 CEST

Wimbledon 2021 Aujourd’hui, mercredi 30 juin, fait face à une troisième journée pleine de matchs intéressants et, en plus, avec un ordre de jeu plus serré en raison de l’annulation de certains matchs en raison de la pluie qui s’est abattue sur Londres, ou du couvre-feu qui a forcé le Kyrgios – Humbert, et il reprendra aujourd’hui au plus tôt à 15h00 sur la piste 1.

Troisième journée de compétition au All England Club et c’est au tour du numéro un de l’ATP, Novak Djokovic, qui rencontre le Sud-Africain Kevin Anderson. Le match débutera à 14h30 en Espagne.

Jeu. # Wimbledon pic.twitter.com/DLSWBr8Fj2 – Wimbledon (@Wimbledon) 30 juin 2021

Dans le tableau féminin, le duel espagnol entre Aliona Bolsava et Paula Badosa débutera à 12h00, et Sara Sorribes affrontera la Croate Ana Konjuh sur le court 7 à 13h30.

O VOIR WIMBLEDON À LA TÉLÉ ?

Vous pouvez suivre tous les matchs en direct, en Espagne, via la plateforme Movistar Plus. Vos chaînes Movistar Sports (composez le 53), Movistar Tennis (composez le 54) et #Va (composez le 8) diffusent les matchs de la journée. Aussi, depuis SPORT Nous vous proposons une couverture complète avec les résultats des matchs et les réactions des protagonistes.

HORAIRE ET JEUX AUJOURD’HUI À WIMBLEDON

Cour centrale

14h30 (CET) – Novak Djokovic (1) – Kevin Anderson

Suivant – Katie Boulter – Aryna Sabalenka (2)

Suivant – Oscar Otte – Andy Murray

Piste 1

14h00 (CET) – Elina Svitolina (3) – Alison Van Uytvanck

Pas avant 15h00 – Nick Kyrgios – Ugo Humbert (6-4, 4-6, 3-6, 6-1 et 3-3 au moment de la suspension)

Suivant – Daniel Evans (22) – Dusan Lajovic

À venir – Ons Jabeur (21) contre Venus Williams

Indice 2

12:00 heures (CET) – Alizé Cornet – Bianca Andreescu (5)

17h00 (CET) – Iga Swiatek (7) – Vera Zvonareva

Pas avant 18h00 – Madison Brengle – Sofia Kenin (4)

Piste 3

12:00 heures (CET) – Matteo Berrettini (7) contre Guido Pella

Ensuite – Fernando Verdasco -Grigor Dimitrov (18)

À venir – Belinda Bencic (9) contre Kaja Juvan

Suivant – Lesley Pattinama – Garbiñe Muguruza (11)

Piste 4

Pas avant 13h30 – Bernabé Zapata – Cristian Garín (17) (l’Espagnol a gagné par 7-6 (6), 3-6 et 6-3 lorsque le match a été suspendu)

Piste 6

13h00 (CET) – Yasutaka uchiyama -Carlos AlcarazPiste 7

13h30 (CET) – Sara s’excuse contre Ana Konjuh

Piste 8

12:00 heures (CET) – Aliona Bolsava – Paula Badosa (30)

Piste 11

12:00 heures (CET) – Jaume Munar – Ilya Ivashka

Piste 12

15h00 (CET) – Diego Schwartzman (9) contre Liam Broady

Piste 15

17h00 (CET) – Miomir Kecmanovic – Roberto Bautista (8)

Piste 16

13h00 (CET) – Sam Querrey – Pablo Carreño (Onze)

Piste 17

Pas avant 18h00 – Denis Shapovalov (10) – Pablo Andújar

Piste 18

16h00 (CET) – Lloyd Harris – Andrey Rublev (5)

Suivant – Karolina Pliskova (8) – Donna Vekic