Votre dîner de Noël sera enfin installé dans votre estomac, le feu pourrait s’éteindre et alors que vous vous préparez pour le lendemain de Noël, vous vous souvenez soudain d’une chose : vous avez oublié de vérifier quels matchs de football se déroulent près de chez vous.

Chez Last Word On Football, nous avons compilé une liste de chaque match de football du Boxing Day qui doit être joué aussi haut que la Premier League et jusqu’à la League Two.

Matchs de football du lendemain de Noël et reports

Le coronavirus perturbe le programme des fêtes

L’augmentation soudaine des cas de coronavirus – déclenchée par l’émergence de la variante Omicron – a entraîné de graves perturbations dans la pyramide du football.

Les matchs de la Premier League et de l’EFL ont dû être reportés avec seulement une poignée de matches de haut niveau disputés samedi dernier (18 décembre), tandis que moins de la moitié des matches programmés dans les trois divisions de la Football League ont eu lieu ce week-end.

Matchs de football de la Premier League Boxing Day

Liverpool vs Leeds (coup d’envoi à 12h30) – REPORTÉ

Wolves vs Watford (coup d’envoi à 12h30) – REPORTÉ

Burnley vs Everton (coup d’envoi à 15h00) – REPORTÉ

Manchester City vs Leicester City (coup d’envoi à 15h00)

Norwich City vs Arsenal (coup d’envoi à 15h00)

Tottenham vs Crystal Palace (coup d’envoi à 15h00) – BT Sport

West Ham vs Southampton (coup d’envoi à 15h00)

Aston Villa vs Chelsea (17h30 coup d’envoi) – Sky Sports

Brighton vs Brentford (coup d’envoi à 20h00) – Sky Sports

Newcastle United vs Manchester United (coup d’envoi à 20h00) – Sky Sports

Matchs de football du Boxing Day du championnat

Barnsley vs Stoke City – REPORTÉ

Cardiff City vs Coventry City – REPORTÉ

Fulham vs Birmingham City – REPORTÉ

Huddersfield vs Blackpool (coup d’envoi à 15h00)

Hull City vs Blackburn Rovers (coup d’envoi à 15h00) – Sky Sports

Luton vs Bristol City (coup d’envoi à 15h00)

Middlesbrough vs Nottingham Forest (coup d’envoi à 15h00)

Millwall contre Swansea – REPORTÉ

Peterborough vs Reading – REPORTÉ

Preston vs Sheffield United – REPORTÉ

Matchs de football pour le lendemain de Noël de League One

Accrington vs Rotherham (coup d’envoi à 15h00)

AFC Wimbledon vs Charlton Athletic – REPORTÉ

Bolton vs Morecambe – REPORTÉ

Cheltenham Town vs Plymouth Argyle (coup d’envoi à 15h00)

Crewe Alexandra vs Wigan Athletic – REPORTÉ

Fleetwood vs Shrewsbury (coup d’envoi à 15h00)

Lincoln City vs MK Dons (coup d’envoi à 15h00)

Portsmouth vs Oxford United – REPORTÉ

Sheffield Wednesday vs Burton Albion – REPORTÉ

Gillingham vs Ipswich Town – REPORTÉ

Wycombe vs Cambridge United – REPORTÉ

Doncaster vs Sunderland (coup d’envoi à 15h00)

Matchs de football du lendemain de Noël de la Ligue 2

Carlisle United vs Rochdale (coup d’envoi à 13h00)

Bradford City vs Harrogate Town – REPORTÉ

Bristol Rovers vs Sutton United – REPORTÉ

Colchester United vs Leyton Orient – ​​REPORTÉ

Exeter City vs Swindon Town – REPORTÉ

Mansfield Town vs Hartlepool United (coup d’envoi à 15h00)

Comté de Newport vs Forest Green Rovers – REPORTÉ

Northampton Town contre Walsall – REPORTÉ

Oldham Athletic vs Scunthorpe United (coup d’envoi à 15h00)

Port Vale vs Salford City – REPORTÉ

Stevenage vs Crawley Town – REPORTÉ

Tranmere Rovers vs Barrow (coup d’envoi à 15h00)

