Matchs, horaires et où regarder l’Espagne à la télévision

26/12/2021 à 21:35 CET

Ronald goncalves

Dans le cadre du début de l’année prochaine, une nouvelle édition du Coupe ATP sera entièrement réalisée en Australie, où il y aura la présence de Espagne grâce à la double participation de Roberto Bautista Oui Pablo Carreño.

Dans ce sens, le duo ibérique fera ses débuts dans la compétition contre le Chili, tandis que le deuxième tour sera contre Norvège et le troisième contre Serbie. Pour sa part, s’agissant de leur premier différend, le choc entre les Espagnols et les Chiliens sera composé du premier individu qui affrontera Carreño avec Alejandro Tabilo, tandis que le deuxième individu restera pendant Bautista et Cristian Garin.

De même, il est impératif de souligner que L’équipe espagnole devra gagner tous les matchs puisqu’une seule équipe passera au tour suivant des demi-finales qui se joueront les 7 et 8 janvier., tandis que la finale du tournoi aura lieu le 9 janvier.

HORAIRE ET O VOIR L’ESPAGNE À LA TÉLÉ DANS LA COUPE ATP

En fin de compte, nous rapportons que tous les matchs peuvent être appréciés en Espagne grâce à la couverture de Movistar +, et ceux-ci seront régis selon les annexes suivantes :

Espagne contre le Chili: samedi 1er janvier à 21h15 et 22h35Espagne contre Norvège: lundi 3 janvier à 21h15 et 22h35Espagne contre Serbie: mercredi 5 janvier à 7h30 et 8h50