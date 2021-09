Matchs intéressants dans les semaines à venir sur DAZN

Communiqué de presse

DAZN et Salle d’allumettes Ils viennent d’annoncer trois combats premium qui s’ajoutent à un calendrier d’automne de plus en plus attractif et qui peuvent être suivis en direct via la plateforme.

Sandor Martin sera le protagoniste du premier d’entre eux, le 16 octobre. Il affrontera à Chukchansi Park (Fresno, Californie) Mikey Garcia. Será la primera vez que García se suba a un ring desde que derrotó a Jesse Vargas en Texas, en 2020. Y lo hace contra el campeón de Europa de superligero, que viene de defender con éxito su cinturón ante Kay Prosper en Barcelona, el pasado mois d’avril.

Sandor contre García sera le premier des trois combats ajoutés au calendrier. Deux semaines plus tard, le 30 octobre, place au combat entre le champion WBC par intérim, Dillian pourquoi, qui affrontera le Suédois Otto Wallin à l’O2 de Londres. Le troisième, le 18 décembre, sera la revanche entre les poids lourds Joseph Parker et Derek Chisora, un autre match épique de la Manchester Arena qui peut être suivi sur DAZN.

Ed brise, Vice-Président Exécutif Droits de DAZN, a souligné le succès de l’ajout de ces trois soirées au calendrier : « Ces trois combats sont la preuve du formidable partenariat qui continue d’évoluer avec Matchroom au niveau mondial. Nous sommes impatients de continuer à organiser des soirées plus réussies dans le cadre de notre engagement continu à offrir de la valeur à tous les fans de boxe du monde entier. ».

De son côté, Eddie Hearn, Président de Matchroom Sport, a ajouté : “Le calendrier Matchroom et DAZN a encore été amélioré en ajoutant ces trois combats”.