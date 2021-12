Matchs reportés par COVID-19 : LaLiga, ACB, NFL, NBA, Premier…

Le retour à la normalité dans les événements sportifs, propulsé par le retour du public dans les tribunes, encouragé une maîtrise de la pandémie de coronavirus dans ce secteur. Cependant, la détection de cas de COVID chez les membres des clubs des ligues majeures du monde a mis le monde du sport en garde. En outre, la propagation de la variante Omicron dans le monde est un autre déclencheur, provoque l’augmentation des positifs et à son tour la paralysie des compétitions.

La Liga ne suspend pas les matchs malgré les épidémies de COVID

En Espagne, la sixième vague de COVID fait des ravages dans le monde du sport après la détection de foyers dans certains vestiaires. Le vrai Madrid est l’un des clubs espagnols les plus touchés, après la confirmation de sept points positifs chez les membres de sa première équipe pendant cette semaine (Marcelo, Modric, Bale, Asensio, Rodrygo, Lunin et Davide Ancelotti). Cependant, l’équipe blanche devrait jouer son match ce dimanche contre Cadix malgré l’épidémie.

En outre, la Valence, un autre des clubs touchés, a confirmé quatre points positifs dans son effectif, dont l’entraîneur José Bordalás et le défenseur Omar Alderete. Idem que lui Athlétisme de Bilbao, qui a signalé des infections au COVID par des internationaux Unai Simón et ñigo Martínez. Alavés, Osasuna et Levante sont les autres équipes qui ont au moins un infecté dans leur équipe.

En échange, Javier Tebas, président de la Liga, a reconnu publiquement qu’ils travaillaient sur la activation d’un nouveau protocole COVID et que la suspension des matches est le « »dernier recours« Pour atténuer les effets négatifs de cette urgence sanitaire.

De la même manière, Le règlement du football espagnol précise qu’une équipe peut demander la suspension du match, au moment où il y a moins de 13 joueurs de l’équipe première disponibles. Par conséquent, la suspension des matchs de ce week-end, car il s’agit d’une exigence que les ordinateurs concernés satisfont.

Le basket espagnol, touché par les épidémies de COVID

Le BAXI Manresa a confirmé ce vendredi la détection d’un Épidémie de COVID touchant sept membres de la première équipe, ce qui a conduit à la suspension de leur match de Ligue Endesa contre Barcelone, prévu pour demain. De plus, c’est le troisième réunion reportée en raison du coronavirus jusqu’à présent cette année, après la suspension de la Rio Breogán-Joventut et Valencia Basket -Monbus Obradoiro.

Ligue d’or LEB, la deuxième division du basket-ball espagnol, également est menacé par la diffusion de positifs dans ses effectifs, ce qui a entraîné la suspension de jusqu’à trois matchs prévus ce week-end (Iraurgi SB-Real Valladolid, HLA Alicante-Grenade et Oviedo-Palencia).

Ómicron met le football anglais en alerte

L’une des compétitions européennes les plus touchées par le COVID est la Première ligue parce que la quatrième vague d’infections, marquée par la Variante Omicron, fouette le football anglais. Manchester United C’est le club le plus touché, puisqu’il n’a sept footballeurs disponibles, selon Sky Sports. Lui aussi Brentford a un total de 13 positifs dans votre premier modèle.

Pour lui, la compétition anglaise a décidé de suspendre cinq matches de la 18e journée, car certaines équipes ne disposent pas de footballeurs appropriés pour la célébration de l’affrontement. Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich et Everton-Leicester sont les matchs qui ne seront pas joués ce week-end. Pour le moment, la Premier League a reporté neuf matchs pour le coronavirus, bien que Il n’est pas exclu qu’il y en ait d’autres dans les prochaines dates.

En outre, dans les divisions inférieures du football anglais, les ravages du COVID ont leurs conséquences après la suspension d’un total de 19 matchs prévue pour ce week-end. L’augmentation des infections est principalement due à la faible des taux de vaccination des footballeurs qui oscillent à 25 % dans ces ligues de moindre calibre.

Pour le moment, contrairement à la Premier League, aucune épidémie de coronavirus n’a été détectée dans les effectifs des autres grands championnats européens, il n’y aura donc aucune modification dans les jours décrétés pour ce week-end.

Le COVID balaie le sport aux États-Unis

La NBA, est une autre des compétitions mondiales affectées par la propagation du COVID, après confirmation d’environ 70 positifs, entre les membres des franchises. En outre, 97% des joueurs sont immunisés contre la maladie. Les Chicago Bulls est l’une des équipes les plus touchées avec un total de dix points positifs sur votre personnel, ce qui a entraîné la suspension de leurs derniers matchs contre Toronto Raptors et Detroit Pistons.

Au contraire, les points positifs de Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, Brooklyn Nets, Indiana Pacers ou Boston Celtics n’a pas entraîné la suspension de leurs réunions en raison de la détection d’un certain nombre de personnes infectées, inférieur à celui des Bulls. Par conséquent, il est prévu qu’il n’y aura pas de pas de report dans les matchs de ce week-end.

Dans la nfl, la ligue nationale de football, un total de trois partis établis pour ce week-end, ils ont été suspendus en raison du coronavirus (Browns-Raiders, Washington Football Team-Eagles et Seahawks-Rams).