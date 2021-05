Matchsfashion équipe avec Frise de la foire d’art contemporain pour la troisième année – WWD

Matchesfashion, la plus grande destination mondiale du luxe en ligne pour femmes et hommes, continue de défendre l’art et la culture avec le lancement d’Art Matches Fashion, un programme mensuel visant à rassembler les mondes de l’art et de la mode, et à montrer l’engagement de l’entreprise à soutenir les artistes émergents. et célébrer des noms plus établis.

En se concentrant sur les conversations entre l’art et la mode, ainsi que sur la manière dont les artistes et les designers collaborent et inspirent, ces histoires seront tissées à travers de nombreux points de contact numériques et physiques du détaillant, y compris des podcasts, des séances de photos de mode, des événements et des partenariats.

Une fois de plus, Matchesfashion s’associera à la foire internationale d’art contemporain Frieze. Lancé à temps pour Frieze New York ce mois-ci, Matches a développé un guide audio mettant en avant les artistes de la foire et les institutions à visiter à travers la ville de New York. Le guide audio sera disponible en téléchargement sur le salon et numériquement sur Matchesfashion.com et Frieze.com.

Intitulé «Voices From Frieze New York présenté par Matchesfashion, tout ce que vous devez savoir dans et autour du Shed et de New York», le guide présentera des conversations avec Antwaun Sargent, directeur et conservateur de Gagosian; Kimberly Drew, conservatrice d’art des institutions; Dana Los, artiste, et Jenny Schlenzka, directrice artistique exécutive de Performance Space. Les sujets comprennent des choses à surveiller lors du salon, des conseils pour passer un après-midi à profiter de l’art à New York et des artistes de la relève et des événements sous le radar à surveiller à Frieze New York 2021.

Sargent fera également l’objet du dernier long métrage de Matchesfashion Curated By et participera à une visite à pied de New York où il donnera son aperçu personnel du monde culturel de New York.

Matchesfashion créera également du contenu et des expériences immersives au sein de la plate-forme de visualisation numérique de Frieze et sera le partenaire exclusif du lancement de Frieze 91, qui fait partie de leur premier programme d’adhésion divulgué plus tôt cette année.

Conçu pour les nouveaux collectionneurs, Frieze 91 donnera aux membres l’occasion de profiter d’une entrée anticipée à tous les événements Frieze, d’un accès privé aux galeries participantes, de visites d’ateliers d’artistes et de musées et d’un accès à un programme annuel d’événements mondiaux exclusifs, numériques et physiques. Les membres auront la possibilité de réserver en priorité et d’accéder en dehors des heures d’ouverture à une liste mondiale de fondations d’artistes privées et de résidences historiques.

«Une partie de notre héritage chez Matchesfashion est de travailler avec des changeurs de jeu culturels, c’est pourquoi nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec Frieze et de lancer Art Matches Fashion», a déclaré Jess Christie, directrice de la marque et du contenu chez Matchesfashion.

«Notre client vient à Matchesfashion pour découvrir le point de vue mode le plus inspirant et sur la pandémie, nous avons vu un changement de comportement où les clients veulent plus que jamais faire partie d’une communauté qui est collaborative et célèbre la créativité. Art Matches Fashion sera une vitrine mondiale, à la fois numérique et physique, pour que nos clients en découvrent plus sur nos incroyables marques de mode et leur lien avec l’art et l’innovation », a-t-elle déclaré.

Selon Christie, Matchesfashion travaille avec Frieze pour la troisième année et participera aux trois salons – New York en mai, juillet à Los Angeles et Londres en octobre. Elle a découvert que l’art résonne avec le client de Matchesfashion. «Ils s’intéressent à l’intersection entre l’art et la mode», a déclaré Christie. En outre, elle a noté que le programme d’adhésion à Frieze 91 permet au client de Matchesfashion d’être impliqué dans des événements artistiques et culturels tout au long de l’année, au-delà des trois salons.

Dans le cadre de l’activation, Matchesfashion a conçu un tournage où de nombreux vêtements de leurs créateurs de mode seront promus tout au long du salon sur des écrans, des murs et des vinyles de sol, et liés à un code QR.

Frieze New York, qui a lieu du 5 au 9 mai, rassemble plus de 60 galeries sélectionnées de New York, des États-Unis et du monde entier.

Le marché américain est une opportunité de croissance importante pour Matchesfashion.com. Environ 20% des activités de Matchesfashion se font aux États-Unis, selon Christie.

Christie a noté que 95% des affaires de Matchesfashion se faisaient en ligne, et ils ont définitivement découvert que des affaires commençaient à s’ouvrir aux États-Unis à mesure que le temps s’améliorait, que les gens se faisaient vacciner et recommençaient à sortir. Pendant la pandémie, ils se sont profondément tournés vers les vêtements de détente et, le mois dernier, ils trouvent que les robes sont de retour en tant que best-sellers, ainsi que des vêtements d’occasion et des choses un peu plus amusantes.

Dans le cadre du programme artistique de Matchesfashion, Matchesfashion et Helium London présenteront «Pressing Matters» au 5 Carlos Place, l’espace événementiel et le centre de diffusion de Matchesfashion à Londres, en mai, organisé et créé par Pavement Licker.

Cette exposition exclusive et cette vente aux enchères unique mettront en vedette certains des vinyles les plus rares au monde d’icônes de la musique moderne comme Coldplay, les Rolling Stones et les Pet Shop Boys, visualisés dans des œuvres d’art uniques en leur genre par de grands artistes contemporains tels que David Shirley, Shepard Fairey et Mal absolu. Il sera lancé le 4 mai et tout l’argent récolté lors de la vente aux enchères ira à Music Support, un organisme de bienfaisance de base offrant aide et soutien aux personnes de l’industrie de la musique britannique touchées par la maladie mentale et / ou la toxicomanie.

POUR LES HISTOIRES CONNEXES:

Ajay Kavan quitte son poste de PDG de Matchesfashion après un an

Payez les jeunes créateurs à temps, exhorte Natalie Kingham de Matchesfashion

Elizabeth von der Goltz passe à Matchesfashion