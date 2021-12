Matchups dont nous avons besoin, choix du jour 1 de la WWE et débat sur les meilleures villes américaines

Dans le dernier épisode de 2021, Rosenberg et SGG font un petit aperçu de Tiers of Maj en discutant des meilleures villes d’Amérique (si vous n’êtes pas d’accord, faites part de vos préoccupations à @RingerWrestling sur Twitter). Ensuite, les gars parlent du week-end de Rosenberg à Dip-er-Lago, de la mise en garde COVID-19 de la WWE, des matchs que nous devons voir et des attentes pour le prochain WrestleMania avant de donner leur choix pour le pay-per-view WWE Day 1 de samedi (35 :30). Et bien sûr, Black Power Rankings (53:46).

Hôtes : Peter Rosenberg et Stat Guy Greg

Producteur : Troy Farkas

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS