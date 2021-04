MateBook D15 2021: Huawei renouvelle son notebook ultraléger avec plus de vitesse grâce aux puces Intel Core de 11e génération | La technologie

Huawei renouvelle l’un de ses ordinateurs portables ultralégers les mieux notés avec un processeur Intel Core de 11e génération qui offre une amélioration significative des performances.

Le MateBook D15 de Huawei pour 2020 est un concurrent de taille aux modèles emblématiques comme les MacBook depuis un an. Son design ultra-léger avec un grand écran et un prix raisonnable en font une option très intéressante sur le marché. Vient maintenant une nouvelle version pour cette 2021.

L’entreprise a présenté votre nouvel ultraléger, qui hérite de nombreuses fonctionnalités de son prédécesseur, mais intègre des améliorations telles que le nouveau Microprocesseurs Intel Core de 11e génération, qui a une présence croissante sur le marché et qui rend ce nouvel ordinateur portable 43% plus rapide que le modèle 2020.

Huawei a décidé de maintenir le design et l’esthétique, le nouveau MateBook D15 a pratiquement le même poids léger 1,5 kg et un écran qui occupe 87% grâce à des bords ultra-fins. Il hérite également du bouton d’alimentation avec le capteur d’empreintes digitales, de la caméra intégrée et du charge inverse pour charger le téléphone avec l’ordinateur.

Huawei MateBook D15 202115,6 pouces IPS Full HD (1 920 x 1 080) | Format d’image 16: 9 | FullView | ProcesseurIntel Core i5-1135G7Graphique CardIris XeRAM16 Go de stockage DDR4 256 Go ou 512 Go NVMe PCIe SSDBattery42 Wh SuperCharge ™, Dimensions357,8 x 229,9 x 16,9 mm et 1,56 kg en poidsSystème d’exploitation et connectivitéWindows 10 Accueil | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 | USB 3.2 Gen1 x 1 USB 2.0 x 2 USB-C x 1 HDMI x 1 Adaptateur 2-en-1 pour casque et microphone 3,5 mm x 1 Prix 949 €

L’un de ses principaux points forts est le passage aux puces Intel Core de 11e génération accompagnées d’une carte graphique Iris Xe. L’entreprise s’assure que cette équipe rend l’ordinateur portable 45% plus rapide. L’ordinateur portable peut également être configuré avec jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4 Dual Channel «pour des vitesses de lecture et d’écriture plus rapides» et est compatible avec la dernière norme WiFi 6.

L’appui sur les touches Fn et P active le mode haute performance pour exécuter les applications les plus exigeantes. Pour éviter la surchauffe, Huawei a installé un système de refroidissement avec Ventilateur HUAWEI Shark Fin double caloduc qui promet un fonctionnement silencieux pour les périodes de charge de travail accrue.

L’écran de 15,6 pouces et Résolution Full HD c’est un Panneau LCD IPS qui occupe 87% de la surface de l’ordinateur portable, un design qui lui donne plus de présence et est sans aucun doute l’un des détails les plus remarquables du MateBook D15 2021.

La sécurité est la responsabilité de lecteur d’empreintes digitales et caméra intégrée qui fonctionnera pour protéger l’appareil de tout intrus avec des systèmes biométriques. Lorsque nous parlons de « caméra rétractable », nous entendons une caméra intégrée sur le clavier 720P HD pour donner à l’écran plus de présence en haut.

le Huawei MateBook D15 cette année sera disponible à partir du 8 avril prochain, aujourd’hui, dans la boutique en ligne Huawei et fera progressivement le saut vers d’autres magasins. Son prix de lancement est de 949 €.