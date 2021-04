MateBook D15 2021, le nouvel ordinateur portable de Huawei avec Intel Core 11th Gen et WiFi 6 en vente à 899 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien qu’il vienne tout juste d’arriver sur le marché, le nouvel ordinateur portable de Huawei est déjà en vente et vous pouvez l’acheter moins cher. Le MateBook D15 2021 est livré avec des processeurs Intel Core de 11e génération, WiFi 6 et d’autres fonctionnalités intéressantes, et est à vous pour 899 euros grâce à ce code de réduction.

Le MateBook D15 est l’un des ordinateurs portables ultra-légers les mieux notés de Huawei et l’une des alternatives les plus appréciées aux MacBook d’Apple par les utilisateurs. Désormais, la marque vient de présenter la nouvelle génération de ce modèle et vous pouvez l’acheter moins cher grâce à une offre de lancement.

Pour une durée limitée, Huawei remet 50 euros sur le prix officiel du MateBook D15 2021. Le nouvel ordinateur portable coûte 949 euros, mais vous pouvez désormais l’obtenir pour seulement 899 euros. Pour bénéficier de la promotion, ajoutez le produit à votre panier et entrez le code “A50MBD1521” (sans guillemets) dans la section Coupon avant d’effectuer le paiement. Vous verrez que 50 euros sont automatiquement réduits et le prix final reste à 899 euros.

De plus, vous recevez également un cadeau gratuit avec votre commande. Outre la réduction, Huawei comprend la souris Bluetooth Swift noire sans frais supplémentaires. Son prix est de 19,99 euros, donc au total vous économisez 70 euros grâce à cette promotion.

Nouvelle génération de l’un des ordinateurs portables ultra-fins les plus populaires de Huawei. Il conserve la ligne de conception des modèles précédents et se distingue par l’incorporation de processeurs Intel Core de 11e génération et du WiFi 6.

Huawei MateBook D15 2021 vous offre des fonctionnalités et des avantages utiles à la fois pour le travail et les études et pour profiter de votre temps libre. Conserve le design de son prédécesseur, avec un écran FullView de 15,6 pouces avec des cadres ultra-minces et un poids très léger de seulement 1,5 kg.

Le cerveau de cet ordinateur portable est le Processeur Intel Core i5 1135G7 de 11e génération, accompagné de 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage sur un SSD. Cet équipement vous offrira une performance performante pour mener à bien toutes vos tâches avec une fluidité totale.

WiFi 6 est le nouveau standard des connexions WiFi qui vient améliorer vos connexions sans fil en optimisant votre vitesse et la stabilité de votre navigation.

Un autre point intéressant du MateBook D15 2021 est que offre un support WiFi 6, la dernière norme de connexion sans fil. Si vous avez un routeur avec WiFi 6, vous pouvez profiter de vitesses réseau jusqu’à 2,7 fois plus rapides, ainsi que télécharger et télécharger des fichiers à une vitesse allant jusqu’à 2,4 Gbps.

Huawei vous envoie la commande entièrement gratuite à l’adresse que vous indiquez, vous n’aurez donc à faire face à aucune dépense supplémentaire. De plus, vous le recevrez dans les 24 à 72 heures ouvrables, vous n’aurez donc guère à attendre pour commencer à profiter de votre nouvel ordinateur.

