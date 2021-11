MateBook E 2022 arrive en tant que tablette Windows 11 pour affronter l’iPad Pro et la Surface | La technologie

L’entreprise chinoise est toujours vivante en dehors du secteur des smartphones comme on peut le voir avec son nouveau MateBook E 2022, une tablette qui devient un PC et qui transporte Windows 11 depuis chez soi.

Pendant longtemps l’industrie informatique a compris qu’elle pouvait coexister avec celle des tablettes, au point qu’une fois suffisamment puissantes la barrière entre les deux mondes disparaissait.

La Microsoft Surface en est un exemple, car elle est moitié tablette moitié portable, et après elle, beaucoup sont apparues. Étant le MateBook E 2022 le dernier membre de cette grande famille.

Le MateBook E 2022 vient d’être introduit en Chine et le nouvel engagement de Huawei à continuer de réussir dans le monde des ordinateurs personnels axés sur la productivité et la bureautique. Voici ses caractéristiques :

Huawei MateBook EPiscreen12.6″ | 2 560 x 1 600 pixels | OLED | 16:10 | 600 nits Processeur Intel i5-1130G7 | Intel i7-1160G7RAMJusqu’à 16 Go | LDDRX4 Carte graphique Intel Iris X Mémoire interne intégrée SSD PCIe Gen. 4 jusqu’à 512 Go Batterie 42 Wh | 65 WS charge rapideSystème d’exploitationWindows 11 Édition FamilialeConnexionsWiFi 6 | Bluetooth 5.1 | Prise en charge du M-Pen

Après être sorti de sa première édition en 2017, le Huawei Mate E 2022 vient renouveler une gamme de tablettes convertibles avec Windows 11 qui étaient déjà ambitieuses à l’époque.

Avec la rénovation, Huawei a mis l’accent sur le panneau de 12,6 pouces, qui est OLED et avec une résolution de 2,5K (2560 par 1600 px) et dans le processeur, étant les puces choisies le i5-1130G7 ou i7-1160G7, tous deux avec carte graphique Intel Iris X intégrée.

Le système d’exploitation des deux modèles est Windows 11 Home Edition et avec la possibilité de choisir entre 8 Go ou 16 Go LPDDR4X, ce qui montre clairement qu’il s’agit d’un ordinateur éminemment portable (comme sa RAM).

La mémoire interne va de 256 à 512 Go d’un SSD NVMe, il promet donc de n’avoir pratiquement aucun temps de chargement, et une batterie de 42 Wh avec une charge rapide de 65 W (Nous ne connaissons pas le temps estimé d’utilisation réelle en heures).

De l’extérieur, l’option de Huawei est très intéressante puisque les composants choisis et la taille de la tablette la rendent très intéressante pour ceux qui ont besoin d’un ordinateur portable très facile à transporter, puissant et avec une bonne autonomie.

Pour le moment il a été présenté en Chine et on ne sait pas s’il arrivera en Europe, tout comme nous ne savons rien de son prix. Il sera temps d’attendre.