MatePad T10, la nouvelle tablette de Huawei se vend à moins de 130 euros dans la boutique Lidl | La technologie

Huawei a récemment renouvelé une partie de son catalogue avec deux nouvelles tablettes, l’une d’elles est le modèle d’entrée de gamme MatePad T10 qui se vend 129 euros à Lidl par rapport au prix initial proposé par le site officiel de Huawei.

La tablette Huawei MatePad T10 est arrivée sur le marché il y a quelques semaines pour ceux qui recherchent un modèle simple pour prendre des notes ou consulter sur internet ou les réseaux sociaux. L’un de ses aspects les plus remarquables est sa large autonomie grâce à la batterie de 5000 qu’il cache à l’intérieur.

En plus de cette grosse batterie, le Huawei MatePad T 10 a un écran jusqu’à 9,7 pouces et un Résolution HD +, c’est-à-dire, 1 280 x 800 pixels. C’est un panneau de base qui peut être utilisé pour regarder des vidéos en streaming et effectuer d’autres tâches telles que la consultation de recettes sur Internet.

D’autre part, à l’intérieur de cet appareil, nous trouvons un Kirin 710A huit cœurs accompagnés de 2 Go de RAM et 16 Go supplémentaires de stockage interne. Si cet espace n’est pas suffisant pour enregistrer vos photos ou autres fichiers, vous pouvez toujours l’étendre jusqu’à 512 Go.

Il propose également un appareil photo 5MP et un appareil photo 2MP à l’avant. En termes de connectivité, cette tablette propose le WiFi 6, l’un des derniers standards, Bluetooth 5.0, USB C, prise jack 3,5 mm entre autres.

Il est vrai que le principal inconvénient des appareils Huawei est votre incapacité à utiliser les applications et services Google, malgré l’intégration d’Android 10. Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser ces applications et que vous voulez cette tablette pour les jeux ou le travail, Huawei développe des systèmes tels que Petal Search pour rendre l’utilisation de ses produits plus confortable. Voici quelques conseils pour contourner ce blocage et utiliser les principales applications qui vous intéressent.

Revenant au sujet initial de cet article, maintenant que vous connaissez les principales fonctionnalités du Huawei MatePad T10. Votre prix sur Lidl il est tombé à 129 euros, un peu moins que les 139 euros dont il dispose sur amazon, et les 149 euros pour lesquels il est vendu dans la boutique Huawei. Que vous deviez prendre en compte les conditions d’achat, Lidl a des frais de port si vous ne souhaitez pas aller acheter la tablette dans ses magasins physiques, alors qu’Amazon ne le fait pas.