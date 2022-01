Material Girl, un classique de la reine de la pop : Madonna

« Material Girl » est une chanson interprétée par la chanteuse américaine Madonna. La maison de disques Sire Records l’a sorti le 30 janvier 1985 en tant que deuxième single de leur deuxième album studio Like a Virgin sorti en 1984.

Il en présente également un remix dans les plus grands succès The Immaculate Collection (1990) et sa version originale dans Celebration (2009). Il a été composé par Peter Brown et Robert Rans, tandis que Nile Rodgers l’a produit. Madonna a expliqué que le concept du thème était similaire à la situation de sa vie à l’époque; selon elle, c’était provocateur et elle aimait ça.

Le clip était une imitation de l’interprétation par Marilyn Monroe de la chanson « Les diamants sont le meilleur ami d’une fille » dans le film Gentlemen Prefer Blondes (1953). Des scènes d’imitation s’entremêlent avec d’autres, où un réalisateur hollywoodien tente de gagner le cœur d’une actrice, un rôle que joue également Madonna.

Contrairement à la chanson, la femme n’est pas impressionnée par l’argent et les cadeaux coûteux, mais le réalisateur doit plutôt faire semblant d’être pauvre pour sortir avec elle. Certains spécialistes ont souligné la symbolique de la vidéo et l’ont considérée comme un moyen de promouvoir l’image de l’artiste. Madonna a interprété la chanson lors de cinq de ses tournées et la plupart du temps, elle a imité la chanson et la vidéo.

« Material Girl » incorpore des éléments de la musique new wave et propose de nombreux arrangements de synthé, ainsi qu’une voix masculine robotique répétant le crochet. Les paroles parlent de matérialisme et d’une vie riche et insouciante, par opposition à la romance et aux relations.

Les critiques d’aujourd’hui et d’aujourd’hui ont fréquemment commenté que ceci et « Like a Virgin » sont les chansons qui ont fait de Madonna une icône. « Material Girl » a été un énorme succès commercial, atteignant le top cinq en Australie, en Belgique, au Canada, en Irlande, au Japon et au Royaume-Uni. Il a culminé au n ° 2 du palmarès Billboard Hot 100 aux États-Unis et est devenu son troisième single dans le top cinq là-bas.

À sa sortie, l’expression Material Girl (« Material Girl ») est devenue un surnom pour Madonna, utilisé pendant des décennies. Il a été noté que « Material Girl » est l’une des chansons qu’il a le plus regretté d’avoir enregistrée, pour ces raisons. Il a également dit que s’il l’avait su, il ne l’aurait probablement jamais enregistré.

Après le tournage du clip, Madonna a déclaré qu’elle n’avait jamais cherché à être comparée à Monroe, bien qu’elle ait imité ladite icône hollywoodienne et recréé de nombreuses poses emblématiques de Marilyn pour diverses séances photo, comme pour un numéro de Vanity Fair en 1991. En réfléchissant sur le sujet, Madonna a déclaré à l’auteur J. Randy Taraborrelli :

« Je ne peux pas complètement mépriser la vidéo et la chanson car elles ont certainement été importantes pour ma carrière. Mais il y a aussi les médias, qui se sont retrouvés avec une seule phrase et ont tout mal interprété, à leur tour. Je n’ai pas écrit cette chanson, comme vous le savez, et la vidéo parlait d’une fille rejetant les diamants et l’argent. Mais l’ironie subtile doit être comprise, pour l’amour de Dieu. Donc, quand j’aurai quatre-vingt-dix ans, je serai toujours la « fille matérielle », je pense que ce n’est pas si mal. Lana Turner était la « Sweater Girl » jusqu’au jour de sa mort. »

