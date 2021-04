Matériaux (acier): renouveau cyclique pour les fabricants d’électrodes

Utilisation de la capacité de 75 à 85% sur les exercices 22-24. Coke à l’aiguille à 2,3 K $ / MT sur les exercices 22-24.

Les électrodes en graphite sont utilisées pour produire de l’acier via EAF – une voie à faible émission de carbone. Nous prévoyons une adoption plus élevée de l’EAF (en particulier en Asie) comme vent arrière structurel pour la demande d’électrodes. En outre, une augmentation de l’utilisation de la capacité et une baisse de l’offre (Showa Denko a fermé 40K MT) pourraient aider Electrode ASP (+ 15-20% YTD). Conserver l’achat sur GRIL & HEG; cible EV / Ebitda à 7,5x / 6,5x (+ 10% par rapport à la moyenne historique sur 10 ans).

Vent arrière EAF; tendances régionales: nous prévoyons une production d’EAF plus élevée dans de nombreuses régions (principalement en Asie) pour agir comme un vent arrière séculaire pour les volumes et les prix des électrodes. Pour GRIL / HEG, les exportations représentent ~ 45% / 70% des ventes de l’exercice 20.

Reprise cyclique: GRIL & HEG ont connu un net ralentissement sur CY19-H1CY20. Cependant, cela semble s’inverser maintenant, les marges se redressant à la fois en glissement annuel et en qoq (recul des pertes). Une hausse de la demande d’acier dans de nombreuses régions a entraîné une forte hausse des utilisations des capacités de GRIL, HEG (65-70% au T3FY21 contre 35-40% au T1FY21). La reprise des prix des électrodes (+ 15-20% YTD) est généralement avec un effet de décalage pour l’acier.

Nos estimations: Nous conservons nos estimations ASP d’électrodes à 6,5 k $ / tonne en FY22e et 7,0 à 7,5 k $ / t en FY23-24e. Notez que nos ASP sont toujours de 40 à 50% inférieurs au pic de cycle supérieur de FY19. Utilisation de la capacité de 75 à 85% sur les exercices 22-24. Coke à l’aiguille à 2,3 K $ / MT sur les exercices 22-24.

Bilan: GRIL et HEG ont des B / S robustes, qui agissent comme un fossé solide pour naviguer dans les moments difficiles. En décembre 20, la trésorerie nette + les investissements du GRIL s’élevaient à 25,2 milliards de roupies, alors que la taille de la trésorerie brute de HEG était de 14,5 milliards de roupies.

Réitérer Acheter: Après ~ 2 ans de déclassements, une plus grande visibilité d’une hausse des ASP et des utilisations pourrait désormais soutenir la relance de l’Ebitda – ce qui contraste fortement avec les pertes d’Ebitda sur les exercices 20-21. Nous adoptons la valorisation EV / Ebitda et attribuons un multiple cible de 7,5x / 6,5x à GRIL / HEG, une prime d’environ 10% par rapport à la moyenne historique sur 10 ans, sur tous les cycles.

Nos multiples facteurs plus élevés dans la reprise cyclique et l’amélioration des perspectives (par exemple: électrodes ASP en hausse de + 15-20% depuis le début de l’année). Notre PT révisé pour GRIL / HEG s’élève à Rs 810 / 2,855. Principaux risques: ralentissement des AEP, moindre utilisation / ASP, coût plus élevé du coke en aiguille.

