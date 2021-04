Matériel Twilight Zone | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Le discours de Joe Biden lors d’une session conjointe du Congrès hier soir était un sujet de Twilight Zone. La Maison Blanche a publié le texte ici.

Comme toujours, Biden lui-même ressemblait à un évadé de Madame Tussauds, mais il semblait avoir eu une retouche pour son apparition la nuit dernière. À travers la prolifération de mensonges, de clichés et de langage incroyablement fatigué, le thème était que trop ne suffit pas et la tête de Biden est apparue sous sa forme expressive. Même avec les meilleurs efforts des chirurgiens esthétiques, personne ne prendrait Biden pour autre chose qu’un politicien suranné qui est resté trop longtemps à la foire.

Le cadre était bizarre même selon les normes de Twilight Zone. Les sièges à la Chambre étaient pour la plupart vacants. Le théâtre des masques était à l’ordre du jour. Parmi les participants, qui risque de contracter Covid?

Malgré la peur manifeste du virus communiquée par la scène, Biden a raconté son grand succès de vaccination. Comme d’habitude, il l’a fait sans aucune mention de l’homme qui a rendu cela possible, nous donnant ainsi une nouvelle occasion de méditer sur la petitesse de l’homme et de ses serviteurs. Il serait à son avantage de simuler un mot gentil sur la contribution de son prédécesseur, mais ce n’est pas dans leur livre de jeu. Cela, je peux vous le dire.

Le discours aurait dû produire son plus grand effet sur ceux qui ne savent rien de la LBJ et de la Great Society, de l’administration Carter et de l’histoire américaine en général. D’autres épisodes historiques désolés sont venus à l’esprit lorsque Biden a dévoilé ses grands projets de trucs gratuits pour tout le monde, de «bons emplois» qui sont des désavantages nets pour l’activité économique productive, et l’évaluation attribuée à la communauté du renseignement: “[We] n’ignorera pas ce que nos propres agences de renseignement ont déterminé – la menace terroriste la plus meurtrière pour la patrie aujourd’hui vient du terrorisme suprémaciste blanc.

Pouvons-nous avoir un nouvel ensemble d’agences de renseignement?

Sur le front trop n’est pas suffisant, Biden a également dénoncé «le racisme systémique dans notre système de justice pénale». Cela combine la diffamation généralisée avec un mensonge mondial. Les disparités raciales dans les taux de délinquance doivent être ignorées et ne peuvent être mentionnées.

Selon Biden, le vice-président Harris s’engage à résoudre les «problèmes fondamentaux de la migration». C’était le clin d’œil euphémique à la crise à la frontière. Cela rappelle le dévouement libéral à résoudre les «causes profondes» du crime.

Biden a exprimé sa «confiance absolue qu’elle fera le travail». Si vous avez tendance à vous demander pourquoi cette femme rit, cela doit être l’une des raisons.

Le discours de Biden a donné au sénateur Tim Scott l’occasion de livrer la réfutation républicaine. Newsweek a publié le texte ici. Il s’est inspiré de son histoire personnelle pour nier que l’Amérique est un pays raciste et livrer quelques vérités supplémentaires à la maison.

Citation (Tim Scott): «J’ai également connu un autre type d’intolérance. Je suis appelé Oncle Tom et le n-mot par les progressistes par les libéraux. La semaine dernière, un journal national [the Washington Post] a suggéré que la pauvreté de ma famille était en fait un privilège. Parce qu’un parent possédait une terre, des générations avant mon temps. Croyez-moi, je sais de première main, notre guérison n’est pas terminée.