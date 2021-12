Matériel : Up-Switch Orion Review – Transformez votre commutateur en un commutateur XXXL (et empirez-le)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il n’y a pas si longtemps, nous avons parlé de l’Up-Switch Orion, un accessoire financé par le crowdfunding qui promettait de compenser l’écran Nintendo Switch « décevant » et « minuscule » (les mots d’Up-Switch, pas les nôtres). « En augmentant la taille réelle de votre écran de jeu de 188% et en améliorant votre expérience audio avec les haut-parleurs stéréo intégrés, votre Nintendo Switch combinée à ORION offrira l’expérience de jeu que chaque joueur mérite! »

Le pitch était clairement convaincant car plus de 165 000 $ ont été collectés, dépassant totalement l’objectif de financement de 50 000 $. Peu de temps après avoir publié notre reportage, on nous a envoyé gratuitement l’un de ces appareils à 299 $ pour le tester, mais malheureusement, le produit final est un peu décevant.

Le premier et le plus évident problème que nous avons rencontré était que l’unité – lorsque le commutateur est connecté – est vraiment lourde. Si lourd, en fait, qu’il est inconfortable à tenir, ce qui est un peu un inconvénient lorsque cela est présenté comme une solution «portable». Et c’est avant que nous ayons pris en compte le poids supplémentaire qu’une batterie apporterait ; Up-Switch ne nous a pas envoyé de pack avec l’échantillon d’examen, voyez-vous. Étant donné que vous avez besoin d’une cellule d’alimentation qui fournit suffisamment de punch non seulement pour alimenter l’écran, mais également pour le commutateur (en mode ancré, rien de moins), on ne peut que deviner à quel point le système combiné devient pénible à ce stade. étape. Nous n’avions pas d’autre choix que de connecter l’Orion à une alimentation électrique, ce qui annule plutôt l’aspect «portable» du produit.

Images : Nintendo Life / Alex Olney

Ensuite, l’écran lui-même n’est pas un panneau 1080p, comme annoncé, mais un panneau 768p, qui, selon notre gourou de la vidéo Alex, était destiné à être placé dans un autre appareil (un ordinateur portable, peut-être ?) et a été réquisitionné pour utiliser dans l’Orion. Mettez donc de côté toutes les notions que vous pourriez avoir d’obtenir des performances Full HD en déplacement – la résolution ici n’est que légèrement meilleure que celle de l’écran intégré du Switch, mais s’étend sur près de deux fois la taille de l’écran.

Ensuite, nous avons le fait que le panneau IPS à l’intérieur de l’Orion n’est pas vraiment impressionnant. Pour commencer, il est recouvert d’une finition mate qui empêche les reflets et les traces de doigts mais rend l’image un peu terne – et c’est un problème si l’on considère que l’écran manque déjà de punch pour commencer. Bien sûr, le mettre à côté du Switch OLED est peut-être injuste, mais ce n’est même pas aussi dynamique que l’affichage du Switch 2017 d’origine. Oh, et ces « haut-parleurs stéréo doubles » (tous les haut-parleurs stéréo ne viennent-ils pas par paires ?) dont le fabricant se vante sont dirigés loin de vous à l’arrière de l’appareil, ce qui signifie qu’ils sonnent plutôt mal.

La seule situation dans laquelle nous pourrions même voir à distance cet appareil utile est pour le mode sur table, car cela signifie que vous avez un écran plus grand à regarder lorsque vous jouez avec des amis (et la béquille sur cette chose est décente). Le problème ici est que si vous recherchez une solution portable de ce type, vous pouvez aussi bien acheter l’un des nombreux moniteurs portables 1080p du marché, presque tous en vraie HD et offrant une qualité d’image supérieure. .

Le verdict, alors ? Ne manquez pas l’Orion Up-Switch. Pour 300 $, il existe de nombreuses meilleures options sur le marché.