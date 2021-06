Maternité Maternité obtient un accord de crédit de 10 millions de dollars pour se développer en ligne – WWD

Le portefeuille de maternité de Marquee Brands est sur le point de s’étendre.

Second Avenue Capital Partners a conclu une facilité de crédit garantie senior de 10 millions de dollars aux deux marques de maternité de Marquee : Motherhood Maternity et A Pea in the Pod. L’argent sera utilisé pour fournir à l’entreprise des liquidités supplémentaires pour étendre les initiatives de croissance numérique qu’elle a amplifiées au plus fort de la pandémie.

Avant même que COVID-19 ne provoque la fermeture des magasins de détail, les deux marques de maternité avaient commencé à mettre en œuvre un plan stratégique pour fermer tous leurs magasins physiques et se concentrer exclusivement sur leurs efforts en ligne. En 2019, Destination Maternité avait exploité environ 900 magasins mais environ 200 ont été fermés lors de la faillite et en mars dernier, les magasins restants ont été liquidés. Les 21 pois restants dans les magasins Pod ont également été retirés au même moment.

Selon Marla Ryan, vice-présidente exécutive de la marque pour Motherhood Maternity et A Pea in the Pod, « L’année dernière a été une si grande transition pour nous. Avant la pandémie, nous étions déjà en train de réduire et de fermer tous nos emplacements physiques. Deux semaines avant que tout ne commence, nous avons également décidé de quitter tous nos emplacements loués au sein de Macy’s, Bye Bye Baby et Boscov’s et de nous concentrer sur le fait d’être une organisation axée sur le numérique.

Ensuite, lorsque les achats en ligne étaient la seule option, a déclaré Ryan, les marques ont redoublé d’efforts pour communiquer plus étroitement avec leurs clients en créant un contenu numérique plus convaincant lié à toutes les étapes de la maternité.

“Nous avons fait beaucoup d’investissements l’année dernière, nous sommes passés à une nouvelle plate-forme pour nos deux sites Web, nous avons pris beaucoup de temps pour renommer les deux entreprises”, a déclaré Ryan. « Cela faisait un certain temps que cela n’avait pas été fait. »

Dans le même temps, l’entreprise a considérablement accru ses efforts de marketing, une initiative qui a débuté lors des réunions Zoom qui sont devenues omniprésentes pendant la pandémie. Certaines employées étaient enceintes et cela a fait naître une idée : les réunions Zoom seraient filmées et elles ont donné naissance à la campagne vidéo Real Moms.

“Nous avons eu quatre séries différentes”, a déclaré Ryan, ajoutant qu’elles avaient entraîné “un engagement communautaire phénoménal. C’étaient de vraies mamans et elles se débattaient : comment vais-je accoucher, mon partenaire peut-il venir à l’hôpital, comment puis-je me rendre à mon premier rendez-vous, que se passera-t-il si je tombe malade, et si le bébé tombe malade, que dois-je faire , où est-ce que je vais? Et ce qui est vraiment beau, c’est qu’au fur et à mesure que chaque maman franchissait chacune des étapes, elle était capable de donner des conseils à celles qui arrivaient. »

Cette campagne se poursuit cette année avec Life & Color, un voyage virtuel multi-villes qui a débuté en mars à Philadelphie et qui se poursuivra dans les principaux marchés du pays où les futures mamans de chaque ville emmènent les téléspectateurs dans les meilleurs endroits locaux. La campagne comprend un volet caritatif où 2 $ de la vente d’un Mamma T seront reversés à un organisme à but non lucratif local.

“Peu importe où vous vivez aux États-Unis, ils sont tous confrontés à la même chose: retourner au travail, réouverture ou non des écoles”, a déclaré Ryan. “Cela nous a aidés à créer des liens tout au long de ce voyage intéressant que nous avons fait.”

Ryan a déclaré que les efforts réussis de renforcement de la communauté ont également entraîné une augmentation des ventes. Elle a notamment évoqué une collaboration entre A Pea in the Pod et Something Navy qui a débuté en décembre. “Nous avons eu des ventes fantastiques et avons fait un deuxième lancement en mai autour des robes d’été”, a déclaré Ryan, ajoutant que les entreprises “cherchaient à poursuivre cette relation”.

Ryan a déclaré que depuis qu’il a rejoint l’entreprise en provenance de Lands’ End il y a environ trois ans, l’accent a été mis sur «trois piliers : fournir des éléments essentiels, offrir de la mode et se concentrer sur « des solutions et des innovations ». Aujourd’hui, vous n’avez pas vraiment besoin de porter de maternité pour être enceinte – nous avons entendu de nombreuses femmes que c’est un badge d’honneur de ne pas avoir à acheter de maternité, mais nous pouvons vous faire sentir plus à l’aise, confiant, vous aider et aider vous tout au long de la grossesse et après.

Ryan a déclaré que la capitale permettra aux marques de créer également de nouveaux produits tels que le Bump Lift Secret Fit Belly qui soutient les femmes dans les derniers stades de leur grossesse ainsi que le Bump Ease, un short avec un ventre rafraîchissant.

“Ces deux marques de maternité se situent dans un marché de niche très unique et possèdent une plate-forme de commerce électronique enviable”, a déclaré Chris O’Connor, président de Second Avenue Capital Partners. “Cette installation servira leurs objectifs commerciaux car ils se concentrent sur le développement d’un marché mondial de premier plan et collaborent avec des partenaires stratégiques pour parvenir à une croissance continue de la marque.”

Jonathan Greller, responsable de la stratégie et du développement d’entreprise chez Marquee Brands, a ajouté : « Nous avons conçu nos canaux numériques en nous concentrant sur le consommateur. Nous nous concentrons vraiment sur les solutions, en créant une communauté où le commerce rencontre le contenu. Nous continuons d’investir dans notre plate-forme de données client pour nous assurer que nous envoyons la bonne communication au bon client et que nous nous concentrons sur la personnalisation. C’est précisément pourquoi nous continuons d’avoir de bonnes perspectives sur ces deux marques en tant que principaux détaillants en ligne de mode maternité.

La société a été fondée en 1982 par Dan et Rebecca Matthias en tant que catalogue de vente par correspondance sous le nom de Mothers Work Inc.. En octobre 2019, la société a fait faillite et, en décembre de la même année, a été achetée par Marquee Brands, qui possède également les plaques signalétiques Martha Stewart, Bruno Magli et BCBG Max Azria. Marquee appartient à des fonds d’investisseurs gérés par Neuberger Berman.